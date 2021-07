Mülleimer, amtliche Hinweisschilder, Appelle – trotzdem sorgt Hundekot rund um den Kindergarten in Rohrbach für Missmut. Foto: Gabi Schneider

Sinsheim-Rohrbach. (gab) Trotz Leinenpflicht im Ortsetter ließen dort viele Leute ihre Hunde frei herumlaufen und interessierten sich auch nicht wirklich für die Beseitigung der Exkremente. Traurig schilderten mehrere Räte, Ortsvorsteher Friedhelm Zoller und Erzieherin Bettina Wirz in der jüngsten Sitzung des Rohrbacher Ortschaftsrats die derzeitige Situation rund um den Kindergarten in Sachen Hundekot.

Zusätzliche Mülleimer für Hundekotbeutel seien inzwischen aufgestellt, erklärte Zoller, doch die würden oft auch nicht benutzt. Dennoch einigte sich der Ortschaftsrat darauf, nochmals drei Mülleimer in Ersatzbeschaffung und zunächst drei größere "amtliche" Hinweisschilder rund um den Kindergarten aufzustellen, die auf Leinenpflicht und Mitnahmepflicht für Hundehaufen hinweisen. Dies könne gern auch mithilfe von lustigen Sprüchen geschehen, fand Ortschaftsrat Stephan Brünner, der dafür ungeteilte Zustimmung seiner Ratskollegen erntete. Sie einigen sich darauf, das Gelände um den Kindergarten zum "Projektgebiet" in Sachen Hundekot zu machen.

Vor einigen Monaten vereinbarten die Räte, sich Gedanken zu machen, wo man im Ort eine Tauschecke analog der in Adersbach ansiedeln könnte. Da bis zur aktuellen Sitzung niemand einen solchen Ort definieren konnte, entschied das Gremium, nicht weiter zu sinnieren, sondern das Thema zu den Akten zu legen.

Auf Feld drei des Friedhofs endet nach und nach die Laufzeit der Grabstätten, 2023 werden die letzten in diesem Bereich geräumt sein, berichtete der Ortsvorsteher. Zwischen den Gräbern verlaufen alte Bitumenwege, Löcher werden hin und wieder mit Splitt aufgefüllt, damit nicht zu viele Stolperfallen entstehen. Einstimmig votierten die Ortschaftsräte dafür, nach Ende der Laufzeit der letzten Gräber in Feld drei die alten Wege gänzlich zu entfernen, das Areal zur Wiese zu machen. Bis dahin werde man notwendige neue Wege mit Hackschnitzeln anlegen, so dass Leute, die zu den heute noch fünf, bald nur noch drei Gräbern gehen, "saubere Schuhe haben", wie Zoller hoffte. Später dann lässt Rohrbach die Hackschnitzelwege einfach mit Gras überwachsen. "Das wächst von allein zu", meinte nun der Ortsvorsteher.

Der neue Bolzplatz für Jugendliche über 14 Jahren am nördlichen Ortsrand von Rohrbach ist angelegt und eingesät, das Gras wächst gut. Eigentlich eine wunderbare Nachricht, die Zoller kundtun konnte. Warum es aber immer wieder Menschen gibt, die solch positive Ereignisse durch ihr unsoziales Verhalten abzumindern suchen, ist schwer zu verstehen.

Über Bolzplatz gebrettert

Jemand konnte es sich nämlich nicht verkneifen, beim Regenwetter der letzten Tage mit dem Auto über den neuen Bolzplatz zu kurven. Neues Gras muss nun im Bereich der Fahrspur eingesät werden. Der Verursacher sei allerdings bekannt und müsse die Kosten tragen, so Zoller. Bis zur Eröffnung des neuen Bolzgeländes werden noch zwei Zisternen-Schachtdeckel überwuchert werden, damit sie beim Kicken nicht zum Hindernis werden. Anders als auf dem Spielplatz für jüngere Kinder ganz in der Nähe werden auf dem Bolzplatz keine transportablen, sondern feste, TÜV-geprüfte Jugendtore aufgestellt und einbetoniert. Vielleicht werde künftig auch "ein kleiner Maschendrahtzaun", wie Zoller sagte, in Richtung Rosenbrückenweg aufgebaut, unter anderem um zu verhindern, dass Autos auf den Bolzplatz fahren. Das neue Gras wurde bisher noch nicht gemäht, damit der Boden fest werden kann. Weiterhin ist die Hoffnung der Ortschaftsräte, dass der Platz mit Beginn der Sommerferien bespielbar ist.