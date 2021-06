Der Auslieger an dem weißen Lkw ist ein Röntgengerät. Die Technik hilft dem Zoll bei der effizienten Suche nach Schmuggelware. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Zigarettenschmuggel, Drogen, Alkohol oder gar Waffen an Bord, manchmal auch die illegale Einschleusung von Menschen – mit solchen und ähnlich gelagerten Delikten beschäftigt sich die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Karlsruhe. Bei einer Großkontrolle hatten die Beamten am Montag ein Auge auf den Fern- und Transportverkehr auf der Autobahn A6 geworfen.

Eine Aktion, wie sie im Gebiet der Großen Kreisstadt eher selten wahrgenommen wird – und über deren genauen Turnus sowie deren Örtlichkeiten die Verantwortlichen bewusst nichts verraten: Spezialtechnik wurde jedenfalls auf dem Parkplatz der früheren Messehalle 6 geparkt, darunter verschiedenartige Analyse- und Labortechnik sowie eine vollmobile Röntgenanlage, die normalerweise in Ulm stationiert ist. Auch ein Spürhund war vor Ort. Diskret und weitgehend vor Blicken geschützt, trug sich das Kontrollgeschehen auf dem Gelände fernab der Autobahn zu.

Streifenfahrzeuge des Zolls hatten indessen auf der A6 ein Auge auf verdächtige Fahrzeuge – dieses Mal überwiegend Sattelschlepper, Automobiltransporter-Gespanne, Klein-Lkw und Lieferwagen – und begleiteten diese zum Kontrollpunkt im Gewerbegebiet.

Die mobile Röntgenanlage, die auf dem Auflieger eines Lkw montiert ist, ist dazu imstande, sowohl Führerkabine als auch Anhänger und die meisten anderen Bauteile zu durchleuchten. Dem geschulten Auge der Ermittler fallen hierdurch auch trickreiche Verstecke wie doppelte Böden und der Einbau von Schmuggelgut auf.

Ein weiterer Vorteil der Technik ist, dass relativ zügig kontrolliert werden kann, weil eine Entladung der überprüften Fahrzeuge entfällt. Bei Kühltransporten muss hierdurch keine Kühlkette unterbrochen werden.

Wie erfolgreich die Kontrolle war, stand bis zuletzt nicht fest, die Auswertung dauere an, hieß es am Abend in Karlsruhe. Allerdings habe man bei einem Systemabgleich einen Mautpreller entdeckt, der 260 Euro nachzahlen musste.