Sinsheim-Reihen. (gab) Hundekot auf Wegen und Straßen ist fast überall ein Dauerthema. In Reihen haben momentan 186 Hunde ihr Zuhause. Allein beim Gassigehen entsteht da jeden Monat eine große Menge an Hinterlassenschaften. Ein Hundehalter sollte eigentlich wissen, was damit zu geschehen hat, meinte Ortsvorsteher Willibald Hönig in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Die meisten Halter handeln ihm zufolge richtig: Sie verstauen den Kot in Tüten und entsorgen diese daheim im Hausmüll oder unterwegs in einen der "vielen Abfallkörbe an den Wegen". Aber es gebe eben "auch andere", meinte er, und die würden die Beutel "einfach achtlos in den Acker werfen". Auch Ortschaftsrat und Landwirt Henrik Karrer erlebt das: "Der Hundeverkehr im Ort und auf den Feldwegen nimmt zu", Kotbeutel lägen im Acker oder auf Privatgelände. Einige Halter ließen Hunde auch aufs Feld, um ihr Geschäft zu verrichten. Wichtig sei dann, dass die Halter auch dort die Exkremente wegschaffen.

Martin Bräunling findet es lobenswert, dass Leute gern ins Freie gehen: "Manche denken vielleicht, sie hätten keine Entsorgungsmöglichkeit." Er fragte sich, ob die Situation anders wäre, hätte Reihen "Dog Stations", an denen Halter Kotbeutel ziehen und entsorgen können. Hönig winkte ab: "Sinsheim sagt klipp und klar nein dazu." Die Hundestationen zu kaufen und zu unterhalten sei teuer, der erhoffte Nutzen nicht eingetreten. "Es ist wohl oft so, dass die Säcke mitgenommen werden oder alles rund um die Station herumliegt", sagte Peter Hennig.

In der Straße östlich der Bahnlinie zwischen Hans-Doll-Straße und Feldweg drängt der Ortschaftsrat weiterhin auf ein absolutes Halteverbot. Ziel sei, dass Müll-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge sowie Landmaschinen problemlos durch die Straße fahren können. Das Halteverbot solle auf jeden Fall auf beiden Straßenseiten wirksam sein, fand Hönig. "Das war ja schon im Vorfeld der Bauarbeiten im Gespräch", unterstrich Hennig. Wie die Stadt Sinsheim in dieser Angelegenheit entscheide, sei nicht abzusehen, sagte Hönig; da die Gebäude der Straße sich gerade erst im Rohbau befänden, seien die Chancen relativ gut.

Anders als von den Ortschaftsräten erhofft, wird die Elsenzbrücke bei der Verwaltungsstelle nicht komplett neu gebaut. "Das wäre unbezahlbar", begründete Hönig die Entscheidung der Stadt. Aufs Fundament soll nun eine neue Tragdecke aufgebracht werden, in die auch ein Fußweg integriert wird. Die Form der Brücke wird die gleiche wie bisher sein, sie wird allerdings breiter als heute, damit genügend Platz für den Fußweg vorhanden ist. Die Umbauarbeiten sind für Mitte 2022 geplant.

Das Aufstellen des Waldsofas beim früheren Wildschweingehege am Grombacher Weg werden einige Ortschaftsräte gemeinsam erledigen, sobald es geliefert ist. Dann erst entscheiden sie über die Beschaffenheit eines Fundaments.

Lange schon wünschen sich die Ortschaftsräte, dass die Feldwege häufiger kontrolliert werden. Nun werde zwar kontrolliert, aber auch die Landwirte selbst kämen dadurch in Not, wenn sie mit dem Auto zu ihren Feldern fahren. Der Ortschaftsrat wünscht sich deshalb eine "amtliche Bescheinigung mit Stempel", die besagt, wer dort unterwegs sein darf. Unklar blieb, wie dann mit Besitzern von Baum- oder Wiesenstücken verfahren wird. Diese dürften laut Gesetz nur mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen dort hin. "Die hat aber ein Privatmann nicht", sagte Bräunling. Hönig kündigte an, mit dem Ordnungsamt über den Sachverhalt zu sprechen.