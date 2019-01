Ittlingen. (jubu/mün/pol) Ein furchtbares Ende nahm eine Silvesterparty in Ittlingen. Ein 21-jähriger Mann hatte sich bei einer Silvesterparty gegen 0.30 Uhr entfernt und lief auf die Landesstraße zwischen Ittlingen und Reihen. Dort wurde der junge Mann von einem Seat Ibiza erfasst und überrollt.

Der 21-Jährige zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass es noch an der Unfallstelle reanimiert werden musste. Der Mann erlag jedoch wenig später seinen Kopfverletzungen in einer Klinik.

Der 29-jährige Seatfahrer und der andere Fahrzeuginsasse erlitten einen Schock und mussten medizinisch betreut werden.

Die Feuerwehren aus Ittlingen, Sinsheim, Steinsfurt und Reihen waren mit einem Großaufgebot an die Einsatzstelle geeilt.

Die Landesstraße L592 war während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung etwa drei Stunden gesperrt.