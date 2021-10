Sinsheim. (pol/rl/jubu) Am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag haben Ermittler von Polizei und Zoll mehrere Shisha-Bars im Stadtgebiet und im Ortsteil Steinsfurt durchsucht. Die Maßnahmen fanden nach RNZ-Informationen in Lounges in der Hauptstraße, Neulandstraße sowie in der Steinsfurter Straße statt.

Im Rahmen der Konzeption "Sicher in Sinsheim" kontrollierte das Hauptzollamt Karlsruhe gemeinsam mit der Stadt Sinsheim und dem Polizeirevier Sinsheim am Donnerstagabend insgesamt vier Shisha-Bars. Bei dem Einsatz zwischen 20 und 23 Uhr waren rund 55 Beamte im Einsatz. Darunter waren 20 Einsatzkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege und Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Karlsruhe sowie zwei Beamte des Gewerbeamts und der Stadtbrandmeister der Stadt Sinsheim.

Ziel des Einsatzes war die Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung sowie die Überprüfung der Einhaltung der Steuergesetze, des Jugendschutzes, des Gewerberechts, des Baurechts, des Brandschutzes und der Corona-Verordnung.

In der Gaststätte in Steinsfurt wurden nur wenige Verstöße gegen die Brandschutzverordnung festgestellt. Es ging um zugestellte Fluchttüren sowie Feuerlöscher, deren sachkundiges Prüfungsdatum überschritten war. Bei den anderen drei Bars ging es um die illegale Einfuhr und den Verkauf von Tabak, illegale Beschäftigung, Leistungsmissbrauch, Verstöße gegen Brandschutz- und Baurechtsauflagen, das Jugendschutzgesetz und die Corona-Verordnung.

Rund 50 Kilogramm Tabak und drei Kilogramm Dampfsteine beschlagnahmten die Zoll-Beamten und leiteten Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei ein. Zusammen mit den Steuernachzahlungen dürfte die verantwortlichen Betreiber eine empfindliche Geldstrafe erwarten.

Im Fall einer Shisha-Bar gehen die Ermittler von einer fortgesetzten und vorsätzlichen Tat aus, sodass die Geldstrafe noch höher ausfallen dürfte. Hier allein wurden rund 30 der 50 Kilogramm Tabak beschlagnahmt. Und das nicht zum ersten Mal: Bereits 2019 war hier eine größere Menge unverzollter Tabak beschlagnahmt worden. Auch die Themenfelder illegale Beschäftigung und Leistungsmissbrauch sowie Verstöße gegen die Brandschutz- und Baurechtsauflagen (zum Beispiel Verstellten und Abschließen von Fluchttüren) und die Corona-Verordnung war dieser einen Bar zuzuordnen.

Auch in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis boomt der Shisha-Markt. Die Bars schössen wie Pilze aus dem Boden, teilte die Polizei mit. Vergangene Kontrollen wie die in Sinsheim verdeutlichten, dass seitens der Ermittlungsbehörden weiterer Handlungsbedarf bestehe. Das Hauptzollamt Karlsruhe und das Polizeipräsidium Mannheim wollen daher weitere Shisha-Bar-Kontrollen in enger Kooperation in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis durchführen.