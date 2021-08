Von Berthold Jürriens

Sinsheim. "Etwas abgekürzt" hatte Stadtführer "Peter von Sinsheim" alias Peter Gaude den rund zwei Kilometer langen Rundgang durch die Stadtgeschichte, wie er am Ende sagt. Wobei Rundgang eigentlich der falsche Ausdruck ist, denn der Verein Freunde Sinsheimer Geschichte bot erstmals einen Stadtrundgang, respektive eine Rundfahrt, für Rollstuhlfahrer an, die Denkmale, historische Gebäude und geschichtsträchtige Plätze umfasste. Und einige Hürden außerdem.

Nach fast zwei Stunden bei hohen Temperaturen waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende einerseits dankbar für die vielen historischen Anekdoten und Fakten, andererseits aber auch für die Abkürzung. "Irgendwann nimmt man die ganzen Informationen nicht mehr richtig auf, das ist dann irgendwann zu viel", sagt eine Teilnehmerin, die aber auch den heißen Sommertag mitverantwortlich machte.

Für Rollstuhlfahrer bot der Verein die Führung erstmals an und hatte dafür auch den Sonntag gewählt, "wenn in der Stadt und auf den Straßen weniger los ist", erzählt Gaude, der auch an diesem Tag historisch gewandet ist und sich über die Resonanz freut. Ansonsten werden die bekannten historischen Gebäude besucht, die die Veränderung der kleinen Siedlung zur Großen Kreisstadt in 1250 Jahren gut veranschaulichen. Was auffällt: Während im Bereich der Fußgängerzone die Rollstuhlfahrer selten Probleme haben, gibt es im weiteren Verlauf schon mal schwer überwindbare Hindernisse.

Schmale hohe Bürgersteige, bei denen man Gefahr läuft abzurutschen, abgerundete Bordsteinkanten, die ohne Hilfe und schon gar nicht mit einem Elektro-Rolli zu bewältigen sind, oder versperrte Wege durch Müllcontainer, sodass man auf die Straße ausweichen muss, zeigten, dass an vielen Stellen das Thema Barrierefreiheit Nachholbedarf hat. "Nichts Neues, leider", teilt eine Rollstuhlfahrerin mit, die sich darüber freuen würde, wenn die Stadtverwaltung diesen "Altbestand" in Angriff nehmen würde.

Bereits beim Stadtmuseum Sinsheim im Städtischen Kulturquartier ist der dortige barrierefreie Aufgang ein Thema für die Rollstuhlfahrer. "Nein, leider ist nur der Weg zur dortigen Touristeninformation barrierefrei, aber nicht zum Stadtmuseum", muss Gaude antworten, der selbst weiß, dass es für Menschen mit Handicap noch einiges zu tun gibt. Die Realisierung von Barrierefreiheit kollidiert hier "leider" mit dem denkmalgeschützten Bestand.

Weiter geht es, vorbei an dem "Haus Ziegler" in der Bahnhofstraße, das im Gründerzeitstil zu einem Wohn- und Geschäftshaus wurde und das vielen Teilnehmern zuvor nie aufgefallen war. Glücklicherweise finden sich immer Schattenplätze, um den Ausführungen Gaudes zu folgen. Sei es beim heutigen Restaurant "Zu den drei Königen", den Resten der Stadtburg auf dem Burgplatz oder bei der evangelischen Stadtkirche, deren Kreuzigungsgruppe aus dem Jahr 1742 den bekannten Lanzenstich bei Jesus vermissen lässt.

Es sind solche unbekannten historischen Kleinigkeiten und Geheimnisse, die nicht in jeder Literatur stehen und bei denen die Teilnehmer besonders aufmerksam zuhören und mit Gaude ins Gespräch kommen. Ob Bauernkrieg, Stadtmauer oder Badische Revolution: Gaude zeigt sich als Kenner historischer Zahlen und Sinsheimer Persönlichkeiten, garniert diese immer wieder mit Anekdoten und präsentiert vereinzelt Fotomaterial aus der Vergangenheit. So wie von der Friedensbrücke, die 1945 von deutschen Pionieren gesprengt worden war.

Entlang der Allee geht es in Richtung "Postgarten" weiter, vorbei an früheren zentralen Orten der Gerberei, hin zur Carl-Orff-Schule. In unmittelbarer Nähe erinnert nur ein Fahnenhalter an das ehemalige NSDAP-Parteigebäude.

Nach dem Synagogenplatz führt Gaude die Teilnehmer in die eher unbekannte Carl-Baer-Passage – benannt nach dem Geschäftsmann und ersten Autofahrer Sinsheims – und kündigt weitere spezielle Führungen des Vereins an, die in Planung sind. Dazu gehören auch eine Friedhofsführung und ein Rundgang am Stift Sunnisheim. "Wenn es möglich ist, auch für Rollstuhlfahrer."

Info: Die nächste Stadtführung speziell für Rollstuhlfahrer findet am Sonntag, 19. September, 11 Uhr, statt. Anmeldung in der Tourist-Info Sinsheim bis Samstag vor dem jeweiligen Termin um 12 Uhr unter Telefon 07261 / 404109 oder per E-Mail an tourismus@sinsheim.de.