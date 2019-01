Sinsheim. (pol/mün) Am Mittwoch bemerkte eine Sinsheimer Polizeistreife ein merkwürdiges Verhalten von zwei jungen Männern. Die beiden seien beim Anblick des Polizeiautos in der Steinsbergstraße sichtlich erschrocken gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass beide starke Anzeichen einer Drogenbeeinflussung aufwiesen. Einer der beiden jungen Männer gab gegenüber den Beamten zu, Marihuana dabei zu haben.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten bei dem 18-Jährigen sechs Tütchen gefüllt mit Marihuana aufgefunden werden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Verdacht des Drogenhandels ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.