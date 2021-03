Sinsheim. (tk) Mit deutlichen Worten hat Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Mittwochmittag die Ideenlosigkeit bei den Corona-Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten kritisiert und gleichzeitig "klare Konzepte" gefordert. "Da kommt man nicht mehr mit", sagte Albrecht im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Wie Weihnachten, käme Ostern "nicht überraschend". Den Lockdown über die Festtage im Dezember habe die Bevölkerung "mit angespannter Geduld ertragen", was Albrecht für inzwischen "nicht mehr vorstellbar" hält. Angesichts dieser sich abzeichnenden Stimmung in der Bevölkerung hätte das Oberhaupt der 35.500-Einwohner-Stadt "klare Konzepte erwartet", wie eine Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie "gehen kann".

Um solche Schritte ermöglichen zu können, hätte er sich "das Hinzuziehen von Experten" erhofft, "mit der Maßgabe: "Sagt uns, wie wir es machen müssen", sagt Albrecht, der auch Mitglied im Landesvorstand des Gemeindetags ist. Mehrfach hatte der Zusammenschluss der Bürgermeister sich mit der Forderung einer "zielgerichteten und verantwortungsvollen Öffnungsstrategie" an die Ministerpräsidentenkonferenz gewandt.

Albrecht sagt, er mache sich "massivste Sorgen um die Innenstädte, Einzelhandel und Gastronomie" und berichtet von einer "großen Erleichterung", die er dort in den Tagen vor der Verkündung des inzwischen wieder zurückgenommenen Oster-Lockdowns wahrgenommen hatte. Beispielsweise seien in Sinsheim "Biergärten herausgeputzt worden". Die Stimmung gerade bei Gastronomen sei "voll der Freude gewesen", fügt Albrecht an.

Deren Außenbewirtschaftung hält er "für absolut vertretbar", man könne nicht "einfach den Schlüssel ganz rumdrehen". Wer angesichts des anstehenden Frühjahrs, des Festcharakters der Ostertage und dem zu erwartenden Abflauen der Viren-Saison daran festhalte, Treffen gänzlich zu verbieten, der mache sich "vielleicht selbst etwas vor".

Aber wie genau es an Ostern kommen wird? "Darauf warten wir jetzt wieder", sagt Albrecht mit einem Unterton zwischen Lachen und Verzweiflung. Angesichts ständig sich ändernder Vorschriften und Verordnungen blickten die Rathäuser "oft selbst nicht mehr durch". In seiner eigenen Behörde schlage "viel Unmut" auf, sagt Albrecht, was sich bisweilen auch "in extremen Beschimpfungen" ausdrücke, "sowohl von Maßnahmengegnern als auch von Personen, denen die Maßnahmen nicht weit genug gehen können". Die extremen Reaktionen zeigten Albrecht "dass vieles nicht mehr nachvollzogen werden kann", sei dies aufgrund widersprüchlicher Regelungen und Verbote oder "verdrehter Begrifflichkeiten".

Die Verwendung des Worts "Ruhetag" für den nun abgesagten Oster-Lockdown hält Albrecht "zumindest für unglücklich", es werde hierdurch Misstrauen geschürt. Man müsse "eine Sprache sprechen, die verstanden werden will und mit Erläuterungen, die man nachvollziehen kann".

Die Gesamtsituation sei "demotivierend", auch für Albrechts Teams im Rathaus, bei denen es einerseits höchste Maßgabe sei, "nichts zuzulassen, was die Gesundheit gefährdet", die andererseits "viel Praxiserfahrung angesammelt" hätten im Krisenmanagement und beim Entwickeln von "Konzepten". Hier ist Albrecht überzeugt, "dass die sogenannte kommunale Familie oft die Kohlen aus dem Feuer holt", etwa bei der Organisation des Impfens und des Test-Modellversuchs an der Kraichgau-Realschule.

Oft höre man im Rathaus dann auch vom "Tübinger Modell", das Lockerungen mithilfe von Massen-Testungen mit wissenschaftlicher Begleitung ermöglichen soll. Albrecht bleibt skeptisch, ob ein solches auf Sinsheim – oder gar das Land – übertragbar wäre: "Ich glaube derzeit nicht, dass wir diese Test-Mengen kriegen können."