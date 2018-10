Sinsheim. (cbe) Großer Bahnhof in Sinsheim: Hunderte Gäste feiern am Dienstag den 50. Geburtstag von Oberbürgermeister Albrecht. In zahlreichen kurzen Grußworten wurde am Vormittag seine bodenständige und verlässliche Art gelobt und so manche Anekdote präsentiert - darunter auch seine Leidenschaft für Leberwurst. Albrecht zeigte sich tief bewegt und vergoss einige Tränen.

OB Albrecht feiert 50. Geburtstag - Die Fotogalerie























Ab der Mittagszeit gratulierten zahlreiche Schulen mit musikalischen Darbietungen, ab 15 Uhr empfängt Albrecht Bürger, die ihre Glückwünsche überbringen wollen. Geschenke möchte er keine, statt dessen können Gratulanten Geld spenden, das sozialen Einrichtungen in Sinsheim zugute kommt.