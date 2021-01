Eine Groß-Ramme treibt Bohrpfähle für den neuen Kaufland-Markt in der Neulandstraße in den Boden. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Hammerschläge über der Stadt. Immer mal wieder, phasenweise. Eintöniges monotones Klopfen auf Metall. Viele hören es, wenige kennen den Grund: Auf der riesigen Freifläche in der Neulandstraße, dem früheren Edel-Areal, haben nach Jahren der Vorplanung jetzt die Bauarbeiten für das neue Kaufland begonnen.

Manche glaubten, dass aus dem Projekt nichts mehr wird. Das erste Mal angesprochen wurde die Umsiedlung des Markts in die Peripherie der Innenstadt – im Stadtplanerdeutsch auch "Erweiterte Einkaufsinnenstadt" genannt – im Jahr 2004. Konkreter wurde es erst mit dem Nahen der Landesheimattage 2020 in Sinsheim. Einige Zeit lang hieß es aus der Zentrale in Neckarsulm, man wolle den Markt im Heimattagejahr eröffnen. Nun sagte man bei der "Expansion"-Sparte bei Kaufland, dass man "am liebsten Ende 2021" eröffnen würde.

Letztlich legte man sich aber am Freitagmittag aufs "erste Quartal 2022" fest. Höchstens. Corona sei ein Unsicherheitsfaktor, man wisse nicht, wie sich die Dinge entwickeln. Bei den neuerlichen Verzögerungen habe die Pandemie aber eine untergeordnete Rolle gespielt – der Kreisverkehr, der im Rahmen der Umsiedlung gebaut wurde, war durch den ersten Lockdown sogar sechs Wochen früher fertig geworden.

Das Bebauungsplanverfahren sei "aufwendig" gewesen, heißt es sowohl im Rathaus als auch in Neckarsulm. Oberbürgermeister Jörg Albrecht spricht von "sehr viel Beharrlichkeit", die beide Seiten ins Projekt hätten investieren müssen. Die Handelskette habe sich "als verständnisvoller" Partner erwiesen und beim Kreisel-Bau, der auch die Verkehrssituation entlaste, "einen erheblichen finanziellen Beitrag" geleistet, die Rede ist von rund 400.000 Euro. Kaufland-Vertreter Jürgen Zeidler sprach bereits im vergangenen August davon, dass es "eine bessere Erschließung" des Geländes nicht hätte "geben können".

Trotzdem herrschte seither Stillstand. Gründe hierfür nennen wollte Kaufland auf Nachfrage nicht und zeigte sich auch schmallippig bezüglich der Kundenzahl, mit der man am neuen, verkehrsgünstig gelegenen Standort rechnet oder was am bisherigen Standort in der Dührener Straße geplant ist. Dieser werde "geschlossen" – wann, war nicht zu erfahren – Mitarbeiter würden übernommen. Der neue Standort biete wegen der größeren Grundstücksfläche eine attraktive und moderne Einkaufsstätte mit verbesserten Parkmöglichkeiten.

Rund 30.000 Artikel sollen in dem Vollsortimenter verkauft werden, darunter auch Regionales sowie Bio- und Fairtrade-, vegetarische und vegane Produkte. Einen Schwerpunkt wolle man auf "den Frische-Abteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukte sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch" legen. Wie Kaufland mit dem so genannten Innenstadt-relevanten Sortiment umgehen wird, hatte in der öffentlichen Diskussion lange für Befürchtungen bei Einzelhändlern gesorgt. Ein entsprechender Passus wurde als Auflage ins Planungswerk eingearbeitet, sagt Sinsheims Baudezernent Tobias Schutz.

Details waren Kaufland nur schwer zu entlocken: Ergänzt werde das Lebensmittelangebot durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Textilien, Schreibwaren, Spielwaren und Saisonartikel sowie durch wöchentliche Aktionsware, hieß es.