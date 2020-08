Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Corona-Zahlen in den 54 Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises sind übers Wochenende nirgends so stark gestiegen wie in Sinsheim. Gab es am Freitag noch sechs der sogenannten aktiven Fälle auf der Gemarkung der 35 00-Einwohner-Stadt mit ihren zwölf Stadtteilen, waren am Montagmorgen nach Angaben des Gesundheitsamts 16 Personen als Träger des Virus identifiziert und in Quarantäne.

Bei den Infizierten handelt es sich nach Angaben der Behörde auf Anfrage der RNZ "in der Mehrzahl um Reiserückkehrer". Unter ihnen seien auch "zwei Familienverbände". Die 16 bis Montag gemeldeten Infizierten seien "zu über 70 Prozent Reiserückkehrer aus dem Ausland". Nicht genannt wurden die bereisten Länder oder die Stadtteile, in denen die Infizierten leben. Und: Den Infizierten ging es bis zuletzt offenbar gut. "Insgesamt handelt es sich generell um leichte Verläufe mit wenig und nur leichten Symptomen", schreibt Kreis-Sprecherin Silke Hartmann.

Zumindest in Teilen widerlegt sind damit auch Gerüchte, die am Montagnachmittag in gut informierten Kreisen von Sinsheim kursierten, und denen zufolge es zu einem Corona-Ausbruch in der evangelischen Kirchengemeinde in Sinsheim-Hilsbach gekommen sei. "Dem ist nicht so", hieß es am Montag im Sinsheimer Rathaus. Nach letztem Kenntnisstand hatte zwar eine Person, die bereits Ende vergangener Woche einen Gottesdienst besucht hatte, plötzlich Erkältungssymptome gezeigt und war daraufhin auch positiv auf das Virus getestet worden. "Nach allem, was wir wissen" sei es aber nicht zu Kontakten gekommen, die eine Ansteckung ermöglichen", sagte Sinsheims Dezernent Tobias Schutz, der zurzeit Oberbürgermeister Jörg Albrecht vertritt. Albrecht selbst weilt im Sommerurlaub auf der Insel Rügen.

Letzte Ermittlungen etwaiger Kontaktpersonen liefen noch, auch im Hilsbacher Fall, sagte Schutz. Die 16 bis Montag diagnostizierten Fälle entsprächen dem "bundesweiten Trend" einer Ansteckung mit dem Virus im Auslandsurlaub. "Fast die volle Zahl" der Infizierten belaufe sich auf die beiden Großfamilien. Bei "drei bis vier" Fällen sei bis zuletzt jedoch unklar, wo sie sich angesteckt haben. Die bislang eher "milden Verläufe" deckten sich auch mit den momentanen Erfahrungen an der Sinsheimer GRN-Klinik. Dort waren am Montagmorgen zwei Corona-Verdachtsfälle und zwei bestätigte Fälle isoliert, eine weitere Person befand sich in intensivmedizinischer Behandlung, allerdings ohne künstliche Beatmung.

Erst kürzlich war die Infiziertenzahl in Sinsheim sprunghaft angestiegen, als sich Gottesdienstteilnehmer einer rumänischen Glaubensgemeinde im Ortsteil Steinsfurt angesteckt hatten. Zu einer schwer kontrollierbaren Verbreitung des Virus unter der Bevölkerung kam es hierdurch allerdings nicht, worauf man "auch jetzt hofft", wie Schutz sagt.

Trotz allem nähert sich Sinsheim damit der von den Gesundheitsbehörden kommunizierten kritischen Zahl von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Die Tragweite des Anstiegs für das öffentliche Leben in der Großen Kreisstadt wollte das Landratsamt am Montag nicht im Detail schildern: "Lokale Beschränkungen können im Ermessen der zuständigen Behörde grundsätzlich jederzeit angeordnet werden", hieß es knapp.

Update: Montag, 24. August 2020, 18.07 Uhr