Sinsheim. (tk/pm) Die Vollsperrung der Neulandstraße wegen der Bauarbeiten an dem sogenannten Kaufland-Kreisel wird voraussichtlich zwischen sechs und acht Monate dauern und am 11. Februar, einem Dienstag, beginnen. Dies gab das Ordnungsamt der Stadt Sinsheim am Dienstag bekannt. Betroffen ist der Bereich an der Einmündung zur Gutenbergstraße. Die Rede ist von einer punktuellen Sperrung. Dies bedeutet, dass Anlieger, Lieferverkehr sowie Nutzer und Kunden der diversen Geschäfte und Dienstleister in der Neulandstraße sowohl aus westlicher als auch aus östlicher Richtung bis zur Sperrstelle fahren können.

Die Sperrung der Neulandstraße gilt vor allem bei Stau auf der Autobahn 6 als kritisch, da die parallel zur A 6 verlaufende West-Ost-Verbindung normalerweise als Bedarfsumleitung dient. Für den Zeitraum der Sperrung soll deshalb eine aufgeteilte Bedarfsumleitungsstrecke ausgewiesen werden, die Verkehr Richtung Heilbronn über die Dührener-, Jahn-, Schwarzwald- und Teile der Landesstraße 550 zur Dietmar-Hopp-Straße und zur Autobahn-Auffahrt Sinsheim-Süd bringt. Der Verkehr in Richtung Mannheim wird bereits an der Abfahrt Steinsfurt auf die Bundesstraße 39 geleitet und fährt über Steinsfurt, Rohrbach und die Sinsheimer Innenstadt zur Auffahrt der Bundesstraße 292 am Stadtausgang Richtung Hoffenheim und von dort auf die Autobahnauffahrt Sinsheim. Verkehr, der in Sinsheim-Süd die Autobahn verlässt, nimmt dieselbe Strecke. Die innerörtliche Umleitung für den Ziel- und Quellverkehr der Neulandstraße erfolgt in beiden Richtungen über die Dietmar-Hopp-Straße und die Schwarzwaldstraße. Knackpunkte der Umleitungen bei hohem Verkehrsaufkommen dürften mehrere Kreisverkehre darstellen, die auf den Strecken liegen. Umfangreiche Beschilderungsmaßnahmen der Umleitungsstrecken würden bis zum Beginn der Baustelle erledigt, hieß es weiter.

Info: Eine Informationsveranstaltung für Bürger über das Bauvorhaben findet am Montag, 10. Februar, um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Sinsheim statt.