Sinsheim. (tk) Exakt binnen des beabsichtigten Monats hat Geschäftsführer Ramazan Kahraman es offenbar geschafft. Bis zur letzten Stunde liefen die Arbeiten an der Innensanierung des Bahnhofsrestaurants. Am 1. November wird der frühere "Alte Bahnhof 1868" unter dem Namen "Neuer Bahnhof ’19" wiedereröffnen. Einen sechsstelligen Betrag habe der gelernte Restaurantfachmann nach eigenen Angaben in die Palmbräu-Immobilie gesteckt, darunter in Küche, Sanitäranlagen, Bar und Cafébar, neues Mobiliar, Fenster, Böden und die oberen Geschosse; "es läppert sich" sagt Kahraman. Den Zuschnitt auf eine gemischte Zielgruppe wolle er nicht ändern, jedoch "Kunden im Erwachsenenalter stärker ansprechen" - ein Grund, warum sich Kahraman von einer gut gehenden Shisha-Lounge verabschiedet habe.