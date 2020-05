Von Anjoulih Pawelka

Sinsheim. Ganz entspannt sitzt Nadine Gallenbach auf einem Hocker, lächelt in die Kamera und begrüßt ihre Zuschauer. Sie dreht Fitness-Videos für die Videoplattform "YouTube". Jeden Donnerstag um 18 Uhr erscheint dort ein neuer Film mit speziellen Übungen. Das Besondere: Dieses Training stellt Gallenbach vor allem für Menschen zusammen, die im Rollstuhl sitzen. "So, wir fangen an. Heute ohne Gerät und erst mal lockern wir unsere Schultern", sagt sie und schaut dabei zu ihrem heutigen Gast. In jedem ihrer Videos macht sie die Übungen zusammen mit einem Rollstuhlfahrer.

Die Idee sei ihr beim Stammtisch ihres Arbeitgebers, dem Sanitätsgeschäft "Adviva", gekommen. Dort hätten sie überlegt, wie man für Rollstuhlfahrer auch während der Corona-Pandemie da sein könne, erzählt Gallenbach. Es sei relativ schnell gegangen von der Idee bis zum ersten Video. Mittlerweile, nach beinahe zehn Filmen, hat sich eine gewisse Routine breit gemacht. Das hat zur Folge, dass das Drehen immer schneller funktioniert. Mittlerweile braucht Gallenbach rund 45 Minuten, um die 20- bis 30-minütigen Videos aufzuzeichnen.

Die Physiotherapeutin, die unter anderem zehn Jahre lang die Schweizer Nationalmannschaft im Paracycling betreut hat, stand zuvor noch nie vor einer Kamera. Zu Beginn sei sie schon ein wenig aufgeregt gewesen. "Am Anfang ist es schon anders", sagt sie. Man mache sich mehr Gedanken, was passiere, wenn man sich verspricht. Aber das könne man ja alles rausschneiden. Früher wollte Gallenbach Schauspielerin werden. "Daher fällt mir das recht leicht." Wenn ein neues Video online ist, nimmt sich Gallenbach extra Zeit, um im Live-Chat gegebenenfalls Fragen zu den Übungen zu beantworten.

Mittlerweile zeigt Gallenbach eine Übung, bei der sie die Arme versetzt schnell nach oben und unten bewegt. "Und wir drehen uns nach rechts", sagt sie und lächelt dabei. "Jeder geht soweit wie er kann." Sie mache sich im Voraus viele Gedanken, welche Übungen für die Rollstuhlfahrer machbar sind. Das sei auch immer von der Lähmungshöhe abhängig, welche Muskeln aktiviert werden könnten. Teilweise integriert Gallenbach auch Beinübungen. Denn diese können Rollstuhlfahrer, die beispielsweise Multiple Sklerose haben, trainieren. Damit die Übungen auch ohne Springen oder Rennen anstrengend sind, setzt Gallenbach auf viele Wiederholungen und Schnelligkeit. "Manchmal habe ich Blitzideen", sagt sie. Dann plant sie für ihr nächstes Video Gegenstände ein. So hat sie beispielsweise schon Übungen mit dem Theraband, aber auch mit einem Besenstil produziert. Ebenso hat Gallenbach ein Video mit Oberkörperyoga gedreht.

Schon als Jugendliche hat Gallenbach das Thema Querschnitt interessiert. Ausgelöst durch den Radunfall eines Arbeitskollegen ihres Vaters. "Das hat mich beschäftigt." Hinzu kam ein generelles medizinisches Interesse. Daher hatte sie schon mit 15, 16 Jahren den Wunsch, Physiotherapeutin zu werden und mit querschnittsgelähmten Menschen zu arbeiten.

Die Resonanz auf ihre Videos sei sehr positiv, sagt die 40-Jährige. Sie habe nicht damit gerechnet, dass das so gut ankommt. Oft bekommt sie auch private Nachrichten, in denen die Videos kommentiert werden. Da heißt es dann schon einmal: "Heute war’s aber anstrengend." Was Gallenbach auf jeden Fall noch umsetzten möchte? Ein Zirkeltraining. Das müsse man aber gut vorbereiten, damit die Menschen wüssten, was sie dazu bräuchten. Als Nächstes plant sie daher aber erst einmal. Auch Videos mit speziellen Übungen für Menschen mit Amputationen anzubieten.

Info: Alle bisher erschienenen Videos von Nadine Gallenbach gibt es auf dem "YouTube"-Kanal von Adviva Sanitäts-Center.