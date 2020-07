Von Christiane Barth

Sinsheim. Wer Trompete spielt, benötigt viel Atemluft – und muss diese auch wieder ausstoßen. Ähnlich ist es bei den Sängern. Die Hygienekonzepte, stets aktualisiert, hatten es sowohl Bläsern als auch Sängern erst nach den Pfingstferien wieder ermöglicht, am Unterricht teilzunehmen. Detlef Krispien, Leiter der Städtischen Musikschule in Sinsheim, hat den Betrieb seit der Corona-bedingten Schließung im März nun stufenweise wieder hochgefahren. Die Wiederaufnahme des Unterrichts hangelt sich an einem Hygieneplan entlang, der ständig aktualisiert wird und der in Absprache mit der Stadtverwaltung auf Grundlage einer Corona-Verordnung erstellt wurde, die das Kultusministerium eigens für Musikschulen erlassen hat.

"Als im März der Lockdown kam, wurde erst mal alles auf null gesetzt", blickt Krispien zurück. Die vielfältigen Unterrichtsformen, darunter Kurse in der Früherziehung und an den Grundschulen, Sprachförderung, Kooperationen sowie der Instrumentalunterricht, wurden alle sofort eingestellt. Die Musikschule war geschlossen. Der Online-Unterricht wurde jedoch bald darauf aufgenommen und der Kontakt zu den Schülern per E-Mail aufrechterhalten. Anfang Mai konnten die meisten Jugendlichen, die ein Instrument lernen, wieder vor Ort musizieren – im Einzelunterricht und unter Berücksichtigung des Mindestabstandes von 1,5 Metern. Bläser und die Sänger durften erst ab Juni wieder mit ins Boot. Der Raumplan wurde eigens darauf abgestimmt, um den Abstandsregelungen gerecht zu werden.

Die Lehrer führen Anwesenheitslisten, um im Infektionsfall nachvollziehen zu können, wann sich welcher Schüler in welchem Raum aufgehalten hat. Zudem sorgen Plexiglaswände zwischen Schüler und Lehrer für Schutz. Im Juli kam dann wieder eine neue Verordnung, wieder musste der Hygieneplan geändert werden. Nun war die Abstandsregel hinfällig. Doch auch diesmal waren die Bläser ausgenommen. Trompete, Saxofon und Tuba müssen weiterhin einen Zwei-Meter-Abstand einhalten. "Man muss jeden Tag auf der Hut sein, denn es könnte schon wieder eine neue Regelung gelten", resümiert Krispien.

Ab Juni war es zudem wieder möglich, Eltern-Kind-Kurse und die Musikalische Früherziehung zu veranstalten, da nun wieder 20 Personen in einem Raum bleiben durften. Maximal. "Jetzt endlich unterrichten wir wieder alle Instrumente. Im Moment sieht es also relativ gut aus", teilt Krispien erleichtert mit. Bedauerlich sei jedoch, dass alle Veranstaltungen – Klassenvorspiel, Schülerkonzerte, das Musikschulfest und mehrere Konzerte im Rahmen der Kulturtage – abgesagt werden mussten. Auch das Sinfoniekonzert, das für 17. Oktober geplant war, müsse gestrichen werden, da die Vielzahl der mitwirkenden Musiker, berücksichtigt man die Abstandsregelungen, nicht alle auf der Bühne der Dr.-Sieber-Halle Platz finden. "Das bekommen wir so nicht auf die Reihe", bedauert Krispien. Schade sei auch, dass der Schnuppertag, der immer zahlreiche Anmeldungen nach sich ziehe, nicht stattfinden könne. "Das wird Auswirkungen haben aufs neue Schuljahr", vermutet Krispien, "die Gefahr besteht, dass wir 2020/21 weniger Schüler haben werden." In finanzielle Schieflage hätten die Veranstaltungsabsagen die Musikschule zwar nicht gebracht, "aber für die Motivation der Kinder sind die öffentlichen Auftritte wichtig", gibt Krispien zu bedenken.

Doch es gebe auch Positives zu berichten: Ab dem kommenden Schuljahr kommt ein neues Angebot hinzu. In Babykursen werden bereits Säuglinge ab einem Alter von drei Monaten mit den unterschiedlichsten Klängen vertraut gemacht, darunter Wiegenlieder, rhythmische Krabbel- und Kitzelverse und "musikalische Kommunikation". Auch die Musikwerkstatt in den Grundschulen für Erst- und Zweitklässler, die bislang auf Eis lag, soll nach den Ferien wieder stattfinden, sofern die Corona-Verordnung dies zulässt. Gleiches gilt für Sprachförderungs-Kurse in Kindergärten. Und auch die Bläserklasse am Adolf-Schmitthenner-Gymnasium Neckarbischofsheim, mit dem die Musikschule eng kooperiert, solle endlich wieder starten. Unklar sei jedoch bislang, ob die Musikschule mit Start des neuen Schuljahrs wieder an den allgemeinbildenden Schulen unterrichten darf. "Das macht uns Sorgen", gesteht Krispien.

Eine Kooperation mit dem Wilhelmi-Gymnasium gibt es unterdessen nicht mehr. "Die Möglichkeit bestünde", betont Krispien, "sie wird jedoch nicht nachgefragt. Wir stehen aber zur Verfügung." Thomas Gißmann, Rektor des Wilhelmi-Gymnasiums, teilt unterdessen mit, man könne musikalische Bildung mit eigenen Ressourcen abdecken. "Ich könnte mir jedoch vorstellen, die Kooperation auf Ebene der Orchester zu intensivieren," sagt Gißmann.

Die Musikschule hat übrigens auf den Einzug der Gebühren der Monate April und Mai verzichtet, und derzeit bezahlen lediglich jene Schüler, die den Präsenzunterricht in Anspruch nehmen. "Das ist eine faire Regelung der Stadt Sinsheim", findet Krispien. Das neue Schuljahr an der Städtischen Musikschule beginnt am 1. Oktober.