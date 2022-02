Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Es ist ein Luxus, auf den man gerne verzichten möchte. Detlef Krispien, Leiter der Städtischen Musikschule, öffnet selbst die Tür und holt die Besucher von dort ab. "So machen wir es auch bei den Schülerinnen und Schülern, wenn sie zum Unterricht kommen. Die Eingangstür ist verschlossen und die jeweiligen Musiklehrerinnen und -lehrer begleiten diese vom Eingang bis zum Übungsraum", erzählt er. "Corona erfordert nun mal besondere Maßnahmen."

FFP2-Maske, Abstand, Trennwände aus Plexiglas, Impfnachweis, Corona-Tests – alles wird in der Musikschule genau eingehalten. Das Hygienekonzept der Einrichtung funktioniere gut. Für den Unterricht stünden genügend Räume zur Verfügung. "Man gewöhnt sich an alles, und es muss immer weitergehen", klingt Krispien optimistisch.

In diesem Jahr feiert die Musikschule ihr 30-jähriges Bestehen und "2022 hat ganz gut begonnen", sagt der Leiter. Sowohl die musikalische Früherziehung, die Musikwerkstatt in den Grundschulen, als auch die Sprachförderung, die längere Zeit auf Eis lagen, laufen wieder. "Und wir alle sind froh, dass wir wieder von Angesicht zu Angesicht unterrichten können", sagt Krispien mit einem Lächeln. Einzig bei den Ensembles und dem Orchester benötige man etwas mehr Kreativität aufgrund der Anzahl der Teilnehmer und des Abstands. Im Orchester gebe es auch mal nur Satzproben der Kompositionen.

Dass die Musikschulen wie die Schulen behandelt werden, sei ein wichtiger Faktor gewesen. "Vorher hatte man uns irgendwie vergessen", erinnert sich Krispien. Von den Kindern und Jugendlichen habe man positive Rückmeldungen erhalten, wie schön es sei, wieder persönlich vor Ort zu sein. "Die Online-Kurse während des Lockdowns haben zwar gut geklappt, und wir sind auch für derartige Fälle nun auch technisch bestens ausgerüstet. Aber nichts geht über den direkten Unterricht", betont der Musikschulleiter. Homeschooling der Schüler, Homeoffice der Eltern, und dann der Online-Kurs mit der Musikschule: Für viele Familien sei das alles andere als optimal gewesen, weiß Krispien aus Gesprächen. Nun sei man aber dankbar und glücklich, dass die Musikschule im Rahmen der Möglichkeiten Präsenzunterricht erteilen könne.

"Einen kleinen Rückgang an Teilnehmern mussten wir verzeichnen, doch die aktuellen Neuanmeldungen scheinen das aufzufangen. Auch das ist positiv", findet Krispien. Man sei insgesamt mit einem "blauen Auge" davon gekommen. Dankbar sei er für die große Unterstützung der Stadt. "Hier bekommen wir immer ein offenes Ohr und auch die finanzielle Unterstützung, wenn es notwendig und vertretbar ist."

Bei den Veranstaltungen hofft er, dass es dieses Jahr mehr Öffentlichkeit geben wird. "Das Orchesterkonzert in der Dr.-Sieber-Halle konnten wir vergangenes Jahr im Oktober präsentieren. Die anderen kleinen Veranstaltungen und Vorspiele liefen jedoch im kleinen Rahmen ab, immer mit einem entsprechenden Hygieneplan", berichtet Krispien. Er hofft, dass er dieses Jahr "nicht für den Papierkorb plant".

Um am "Schnuppertag" am Samstag, 19. Februar, teilzunehmen, müssen sich Interessierte wieder anmelden und eine Uhrzeit vereinbaren. Das habe vergangenes Jahr gut geklappt, berichtet Krispien. So hätten Interessierte Gelegenheit, 15 Minuten lang ein Instrument zu testen. Für März ist das "Podium junger Künstler" geplant. Hier habe man das Programm ein wenig gekürzt. "Große Hoffnung habe ich für unser Musikschulfest im Juli", sagt Krispien, der für die nächste Zeit auf eine Entspannung der Corona-Lage hofft.