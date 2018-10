Sinsheim. (fro) Manchem musste es wie ein Déjà-vu vorkommen: Am Nachmittag ein Bier trinken, in die Bratwurst beißen, den blauen Schal schwenken und ein paar Fanlieder anstimmen - und abends ein unglückliches 1:2 wegen eines späten individuellen Fehlers gegen einen englischen Spitzenklub kassieren. So war es am 15. August 2017, und so war es auch am 2. Oktober 2018. Aber gefeiert wurde trotzdem.

Königsklasse im Kraichgau: Anlässlich des Gastspiels von Manchester City hatte die Stadt zum Fanfest eingeladen. Schon gegen 10.30 Uhr tönten Schlagerklänge durch die Innenstadt, Grill- und Bierstände wurden aufgestellt und ein Fußball-Rodeo aufgeblasen.

Obwohl die meisten Fans zu dieser Zeit wohl noch bei der Arbeit oder, im Falle der Gäste aus Manchester, noch gar nicht angereist waren, sollte für Vorfreude auf das erste Champions League-Heimspiel in der Geschichte der TSG gesorgt werden.

Als sich die zur "Fanmeile" umfunktionierte Bahnhofstraße gegen Nachmittag schließlich füllte und die Holger-Weitz-Band mit Rockklassikern loslegte, dauerte es ein wenig, bis richtiges Fußballfieber in der Stadt aufkam. Obwohl einige "City"-Fans gemeinsam mit TSG-Anhängern an den Bierständen oder vor der Linde, dem Quints und dem El Greco ihre Gläser leerten, hatte das Fanfest eher Wochenmarkt-Atmosphäre.

Kinder konnten sich an einem Stand schminken lassen, Waffeln und die obligatorischen Bratwürste wurden an diversen Ständen verkauft, ebenso Fanschals beider Vereine. Für die Sicherheit sorgten rund um das Fest 140 Polizisten. Erhard Loy, Leiter des Sinsheimer Polizeireviers und auch Einsatzleiter, beschrieb die Stimmung als "friedlich-ausgelassen - wie es sich gehört".

Vielleicht waren es aber die herbstlichen Temperaturen, der ab und an, glücklicherweise nur schwach einsetzende Nieselregen und die relativ frühe Anstoßzeit um 18.55 Uhr, die am Nachmittag für gute, aber nicht exzellente Stimmung in der Innenstadt sorgten. Vereinzelt brandeten Fangesänge beider Lager auf, am späten Nachmittag hatte sich die Fanmeile endlich gut gefüllt. Steffi Schwab, Vorsitzende des Hoffenheim Fanclubs "Mythos Hoffe", lobte die City-Anhänger: "Ich finde es toll, dass hier ein friedliches und harmonisches Fanfest stattfindet."

Sabine Röske reiste 70 Kilometer aus dem hessischen Benzheim an. Sie war auch schon im letzten Jahr beim Champions-League-Qualifikationsspiel gegen Liverpool im Stadion. "Mit Engländern zu feiern, ist toll", sagte sie freudestrahlend.

"Ganz anders als bei Bundesligaspielen", wo dem Verein oft Abneigung entgegenschlüge. Loy hatte die Erklärung für die gelöste Stimmung: "Hoffenheim ist eher der Außenseiter, man kennt sich nicht, und somit gibt es keine Feindschaft."

Allerdings sind die einst als gewaltbereit verschrieenen Engländer seit Jahren nicht mehr negativ aufgefallen. Dementsprechend gab es auch rund ums Stadion keine nennenswerten Vorfälle. Dort hatte sich Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl über die Sicherheitsvorkehrungen informieren lassen - bevor er sich in der Loge von Dietmar Hopp das Spiel anschaute.