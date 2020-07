Von Siegfried Lörz

Sinsheim-Weiler. Sie ist in die Jahre gekommen: die Minigolfanlage hinter der Burg Steinsberg, idyllisch gelegen unter uralten Kastanienbäumen. Jetzt ruht der Spielbetrieb, und die Bewirtschaftung wurde eingestellt. Insgesamt 56 Jahre hat die Familie Zipse aus Weiler, über zwei Generationen hinweg, den Minigolfplatz betrieben und 1963 auch erbaut.

Während der vergangenen zehn Jahre hatte sich ein Rentner mit viel Herz und Idealismus um die Anlage gekümmert und den Spielbetrieb aufrechterhalten. Bei Kindergeburtstagen konnte er vielen Kindern und Eltern eine Freude machen. Nach seinem Tode konnte niemand mehr gefunden werden, der die Anlage auf dieser Basis weiterführt. "Nach dem Todesfall sehen wir uns personell und wirtschaftlich nicht in der Lage, die Bewirtschaftung weiterzuführen. Ein Angebot der Stadt Sinsheim für eine Verlängerung der Pacht um ein weiteres Jahr konnten wir deshalb nicht annehmen. Zudem lohnen sich Investitionen in die Anlage nicht mehr, da die Stadt Sinsheim ja andere Pläne mit dem Areal hat", sagt Bernd Zipse vom gleichnamigen Weingut in Weiler.

Ideen und Vorschläge, wie der idyllische Platz hinter der Burg gestaltete werden soll, gab es in den vergangenen Jahren viele. Nach heutigem Stand soll dort ein zur Burg Steinsberg und seinen Besuchern passender Kinderspielplatz entstehen. Dies wird aber kurzfristig nicht zu realisieren sein. "Aufgrund der Corona-Krise sind alle Haushaltsmittel rund um die Burg eingefroren", sagt Baudezernent Tobias Schutz dazu. Im kommenden Jahr solle die Planung aber konkretisiert und eine Entscheidung getroffen werden. "Danach könnte man dann in schrittweiser Baukastenform mit der Realisierung beginnen", stellt sich Schutz die Vorgehensweise vor und fügt hinzu: "Auf jeden Fall aber soll der alte Baumbestand erhalten bleiben." Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht steht hinter diesem Konzept: "Leider fehlen uns wegen Corona momentan die finanziellen Mittel."

Rückblickend hat die Minigolfanlage erfolgreiche Zeiten erlebt. Die Eröffnung der 18 Spielfelder wurde im April 1963 mit folgendem Text in der RNZ angekündigt: "Eröffnung Miniaturgolfplatz auf dem Steinsberg. Abends beleuchtet. Freunden des Golfsports ist Gelegenheit gegeben, diesem beliebten Ausgleichssport in schöner Umgebung zu huldigen." Die Anlage war weit und breit die modernste und entsprach den internationalen Bestimmungen. Schon im ersten Monat kamen 1000 Besucher. Es wurden Turniere und Bezirksmeisterschaften veranstaltet. Minigolf war über viele Jahre hinweg eine beliebte Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt. Beim Turnverein in Weiler wurde damals sogar eine Minigolf-Abteilung gegründet, die sich an Turnieren und Meisterschaften beteiligt hat.

Jetzt droht das endgültige Aus für die 18 Spielfelder, die teilweise in schlechtem Zustand sind. Eine Reaktivierung als Übergangslösung, bis die Pläne der Stadtverwaltung realisiert werden, erscheint aus heutiger Sicht nicht vorstellbar. Und so wird sich an dem jetzigen Zustand der Anlage in absehbarer Zeit nichts ändern.