Sinsheim. (cbe) Zu wenige Kindergartenplätze, das Stadtfest, eine Erhaltungssatzung für die Kernstadt: Diese und weitere Themen wurden in der Gemeinderatssitzung kurz angesprochen.

> "Die Kitaplätze reichen nicht aus", teilte Oberbürgermeister Jörg Albrecht mit. 79 Plätze im Kindergarten und 72 Krippenplätze fehlen demnach. Diese Zahlen seien Anlass, das Angebot deutlich auszubauen, sagte der OB.

> Eine Erhaltungssatzung für weitere Bereiche der Kernstadt? Ob das Modell der Erhaltungssatzung für die Gartenstadt auch auf andere Viertel angewendet werden kann, wollte Harald Gmelin, Fraktionssprecher der Freien Wähler, wissen. Laut OB ist dies "grundsätzlich möglich". Er regte eine gemeinsame Begehung mit dem Kernstadtausschuss an.

> In den Ratssaalzurück geht es für den Gemeinderat. Die nächste Sitzung am 24. Mai findet laut OB wieder im Rathaus statt. Er freue sich darüber, die räumliche Distanz zwischen allen Beteiligten sei in der Dr.-Sieber-Halle zu groß.

> Weitere Fahrrad-Piktogramme im Schwimmbadweg fordert Alexander Hertel, Fraktionssprecher von Aktiv für Sinsheim, seit Langem. Laut Ordnungsamtsleiter Florian Zangl sollen sie Anfang Mai aufgebracht werden.

> "Findet das Stadtfest statt?" wollte Stefan Schubert (Aktiv) wissen. "Ja", sagte Albrecht dazu.

> Eine Hundesteuer-Befreiung für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, hatten die Grünen beantragt. Fraktionssprecherin Anja Wirtherle zog den Antrag aber in der Sitzung zurück, da es ihr zufolge absehbar gewesen sei, dass sich dafür keine Mehrheit findet. Hertel sieht darin einen Anstoß, "sich Gedanken zu machen, wie man Einkommensschwache entlasten kann", auch abseits der Hundesteuer.

> Für 20 Jahre im Gemeinderat wurde Hertel geehrt. "Es macht immer noch Spaß", sagte er dazu.

> Eine erneute Aktion im Parkhaus der Dr.-Sieber-Halle regte Martin Gund (Freie Wähler) an. Es sei dort nach wie vor recht leer, es müsse etwas getan werden, um die Akzeptanz des Parkhauses in der Bevölkerung zu erhöhen. Er schlug vor, dass am Fohlenmarkt dort zum halben Preis geparkt werden kann.

> Zum Bauhof in Hilsbach werde erzählt, dass das renovierte Gebäude verkauft werden soll, teilte Timo Dippel (SPD) mit. Laut OB handelt es sich dabei um ein Gerücht.

> Zum Bier am Fohlenmarkt erkundigte sich Marc Heinlein (CDU). Bisher sei dort Dachsenfranz ausgeschenkt worden, warum gebe es nun Heidelberger? Dies ist laut OB ein Gebot der Höflichkeit, weil die Heidelberger Brauerei Sponsor der ausgefallenen Heimattage war.