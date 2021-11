An Teststationen wie hier in der Bahnhofstraße ist der Andrang momentan sehr groß. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Lange Schlangen bilden sich vor der kleinen Holzhütte am Bahnhof. Doch dort gibt es keinen Glühwein, sondern kostenlose Schnelltests im Akkord. Wer mit jenen spricht, die dort warten, erfährt: Die Gründe, warum ein Schnelltest gebraucht wird, sind recht unterschiedlich. Und die Frage, wo er nötig ist, ist nicht jedem klar.

"Wir möchten meine Mutter in einem Pflegeheim besuchen", erzählt ein älterer Mann, der mit seiner Frau in der Schlange steht. Das gehe nur "2G plus", also geimpft oder genesen plus ein aktueller Schnelltest. Und diesen Test gebe es bei dem Heim in Stuttgart nicht. Etwas ungeschickt finde er das, doch der Schnelltest am Bahnhof gehe schnell: Eine Mitarbeiterin streckt den Arm durch das Fenster und führt das Teststäbchen in den Mund der Testwilligen ein. Das sei angenehmer als bei den Tests, bei denen ein Stäbchen in die Nase eingeführt wird.

Ein junger Mann, der gerade auf sein Testergebnis wartet, will "auf Nummer sicher gehen – für mich und andere". Denn der komplette Rest seiner Familie sei trotz Impfung Corona-positiv, er jedoch bislang immer negativ, obwohl er im gleichen Haushalt wohnt. Die Frau in der Hütte ruft seinen Namen aus, kurz darauf kommt er grinsend zurück und sagt: "Immer noch negativ." Er fragt sich, wie viele Personen in seiner Situation sich genauso verhalten würden. Man müsse insgesamt vorsichtiger sein – an der Hochschule in Heilbronn, an der er studiert, würden momentan noch alle Veranstaltungen in Präsenz angeboten. Leichtsinnig findet er das, in der Vergangenheit sei doch auch vieles online möglich gewesen.

Doch es gibt auch jene, die nicht oder noch nicht ausreichend geimpft sind, den Nachweis aber für die Arbeit brauchen: Drei Kollegen warten noch auf ihre Zweitimpfung, die bekämen sie voraussichtlich in drei Wochen. Bis dahin müssen sie in jeder Mittagspause einen Schnelltest machen und sich die Bescheinigung dafür abholen. Dass dies nun notwendig ist, rufe bei ihnen keine Begeisterung hervor.

Eine Frau, die in der Bahnhofstraße ansteht, arbeitet bei einem Pflegedienst. Auch sie braucht nun jeden Tag einen Schnelltest mit Nachweis. Doch weder der Aufwand, den die Tests mit sich bringen, noch ihr Kontakt mit Pflegebedürftigen könne sie zur Impfung bewegen, sagt sie auf Nachfrage. Komme es zu einer Impfpflicht im Gesundheitsbereich, werde sie den Beruf wechseln.

Mihail Kösker, Gastronom und Hotelbetreiber mit Leib und Seele, möchte seinen Beruf nicht wechseln. Doch die aktuelle Situation bereitet ihm wenig Freude. "Die Umsätze bröckeln", berichtet er. Mehr als 60 Prozent Minus im Hotel Bär und in der Pizzeria "Bella Marmaris" verzeichne er in den zurückliegenden 14 Tagen. Viele kämen nicht mehr, darunter auch Vereine. Momentan gilt "2G", "aber es sind doch viele nicht geimpft", hat Kösker festgestellt. Sollte irgendwann "2G plus" für die Gastronomie gelten, man also nur mit zusätzlichem Schnelltest zu Tisch essen kann, ergebe es keinen Sinn, den klassischen Restaurantbetrieb aufrechtzuerhalten, meint Kösker. Dann werde man sich auf Essen zum Mitnehmen und Liefern konzentrieren.

Dass es bei den momentanen Vorgaben auf Feinheiten ankommt, zeigt die Regelung in der Badewelt: Für Gäste, die dort schwimmen oder saunieren möchten, gilt "2G". Wer dort massiert werden will, braucht zusätzlich einen aktuellen Schnelltest, da es sich um eine körpernahe Dienstleistung handelt.

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagnachmittag mitteilte, gilt auch in der Stadtbibliothek "2G". Zudem werde nur noch ein digitaler Impfnachweis akzeptiert. "Die gelben Impfbücher alleine reichen nicht mehr aus", heißt es in einer Mitteilung.

In Zeiten, in denen viele Konzerte abgesagt werden, gibt es aber auch Beispiele, die zeigen, wie Kultur mit aller Kraft erhalten wird: Gertraud Schembera aus Waibstadt organisiert seit Jahren Busfahrten zu Konzerten und Theateraufführungen nach Mannheim, die Teilnehmer kommen aus dem ganzen Kraichgau. Die Zahl der Mitfahrer sei auf etwa die Hälfte geschrumpft. Doch jene, die noch mitmachen, seien "intensiv dabei", berichtet Schembera. "Der Tenor ist mehr als positiv". Dafür nimmt sie auch in Kauf, den Telefonhörer kaum mehr aus der Hand zu legen. Den ganzen Donnerstagvormittag habe sie alle Teilnehmer angerufen, um mitzuteilen, dass sie nun auch einen tagesaktuellen Corona-Test brauchen. Doch das sei es wert.

Info: Eine Liste der Teststationen gibt es unter www.sinsheim.de.