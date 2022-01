Von Alexander Becker

Sinsheim. Die Kreisschau im November hatte noch stattfinden können, doch da seit wenigen Tagen wieder einmal die Vogelgrippe in Deutschland grassiert, bangen die hiesigen Rassegeflügelzüchter, unabhängig von der Corona-Pandemie, momentan wieder einmal um den Fortbestand ihres Hobbys. Aber auch den Kaninchenzucht-Kollegen, deren Kreisschau Ende vergangenen Jahres hatte abgesagt werden müssen, geht es kaum besser, wie die RNZ herausgefunden hat.

"Die nächsten Wochen und Monate sind wichtig, wie es mit unserem Hobby weitergeht", betont der Vorsitzende des Kreisverbandes der Kaninchen- und Geflügelzuchtvereine, Markus Heizmann, auf Nachfrage. Der Hauptgrund hierfür ist eine lange Durststrecke. Seit mittlerweile zwei Jahren hatten die Züchter keine Möglichkeit mehr, bei Bundes-, Landes-, Kreis- oder zumindest Clubschauen ihre Tiere zu präsentieren.

"Deshalb wird jetzt wohl eher vorsichtiger gezüchtet", mutmaßt Heizmann. Im Klartext bedeutet das weniger Tiere. "Früher waren wir vierstellig", erinnert er sich beispielsweise an die erste gemeinsame Kreisschau im Jahr 2010 in der Elsenzhalle, als dort rund 1000 Tauben, Hühner, Enten, Gänse, Puten und Kaninchen zu sehen waren.

Das bei zahlreichen Clubs beliebte Gebäude kann jedoch aufgrund von Sicherheitsmängeln seit gut einem Jahr nicht mehr genutzt werden, weshalb man mit der Kreisgeflügelschau Mitte vergangenen November nach Berwangen hatte ausweichen müssen. Die Halle des dortigen Kleintierzuchtvereins ist groß genug, um die damals geltenden Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. Mit 403 gemeldeten Tieren galt es aber auch, dort deutlich weniger Exponate unterzubringen, als dies früher bei gemeinsamen Kreisschauen der Fall gewesen war.

"Die Hochzeit war so in den 1970er-Jahren", erinnert sich Manfred Rudy, dessen Hauptinteresse den Kaninchen gilt. Der 71-Jährige war 1961 Gründungsmitglied des Kleintierzuchtvereins Weiler und hat in mehr als 60 Jahren zahlreiche Erfolge errungen. Dazu gehörten mehrere Europameistertitel, die er mit seinen Deutschen Kleinwiddern wildfarben errang. Neben ihnen züchtete Rudy auch die Rasse Weißgrannen schwarz.

In der Corona-Pandemie hat er seinen Bestand von zuletzt rund 140 Kaninchen nun deutlich reduziert. "Das war viel Arbeit, hat aber auch viel Spaß gemacht", freut er sich noch heute. Er musste diesen Schritt aber notgedrungen gehen. Tiere aufzuziehen, ohne zu wissen, wann und ob man sie überhaupt präsentieren und sich mit Gleichgesinnten austauschen kann, ergibt für manche Züchter immer weniger Sinn. "Wir bleiben zwar via Telefon und Internet in Kontakt und frischen per Tierspedition unsere Bestände auf, aber die Gemeinschaft leidet eben doch", erklärt Heizmann.

Und da ist ja auch noch der Aufwand: "Je nach der Anzahl der Tiere ist man jeden Tag mehrere Stunden mit Füttern und Ausmisten beschäftigt", erklärt Rudy, der dies allerdings nie als Arbeit, sondern als Vergnügen gesehen hat. Doch auch für ihn stieg die Belastung mit den Jahren, ähnlich wie die Futtermittelpreise. "Manch einer verdient wegen Corona weniger und muss deshalb aufhören", begründet Rudy die Tatsache, dass sich der stetige Mitgliederschwund der Kleintierzuchtvereine während der Pandemie noch verstärkt hat. In Weiler kam kurz vor Weihnachten noch der unerwartete Tod des 67-jährigen Vorsitzenden Otmar Pisot hinzu. "Dank ihm waren wir bei der Kreisschau immer vorne dabei. Aber weil ich ja auch kürzer trete, ist das in Zukunft wohl nicht mehr so", bedauert Rudy. Ihm zufolge fehlt aber ohnehin der Nachwuchs, damit die Kleintierzucht wieder zu alter Stärke zurückfindet. "Vielen Menschen fehlt der Platz und die Zeit für dieses Hobby", sagt er.

Doch ausgerechnet die Pandemie sorgt offenbar zumindest stellenweise für einen gegenläufigen Trend: "Immer mehr Menschen erkennen, dass es ihnen gut tut, für Tiere zu sorgen", hat Heizmann bemerkt. Und da die Geflügelpreise längst nicht so deutlich gestiegen sind wie die von Hunden, kaufen sich manche stattdessen ein paar Hühner, um jeden Tag frische Frühstückseier zu haben. Im Gegensatz zur Supermarktware weiß man so genau, wo sie herkommen. Ob und inwieweit die Kraichgauer Kleintierzuchtvereine hiervon profitieren, bleibt abzuwarten.