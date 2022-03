Von Christiane Barth

Sinsheim. "Stop the war" steht auf einem der Plakate. Die Botschaften im Fußgängertunnel Klostergasse/Mühlbrunnen machten Druck. Und das war so gewollt, auch wenn damit weniger die Botschaft als die Technik gemeint ist. Zum bundesweiten "Tag der Druckkunst" hatten Frauen und Männer von 18 bis 21 Jahren die "Streetart Gallery" als Ausstellungsfläche für ihre Werke genutzt. Organisiert und begleitet wurde die Aktion von Laura Olbert von der "Jumo", der "Mobilen Jugendarbeit" in Sinsheim. Die Ausstellung im Fußgängertunnel besuchten rund 25 Besucher im Laufe des Nachmittags und des Abends.

Auch ist es eine noch junge Aktion, die die Jugendlichen zum Anlass für ihre Ausstellung genommen haben. Denn erst seit 2019 steht dieser Tag im März für den bundesweiten "Tag der Druckkunst". Auf den Aktionstag bereiteten sich die Sinsheimer unter "Hochdruck" vor. Das "Kreativ-Labor" im Bauwagen, der beim Skaterpark steht, wurde zum Drucklabor als "offenes Angebot", wie Olbert betont. Mit dem Ziel, die Drucke dann auszustellen, gingen die Jugendlichen motiviert ans Werk. Auch der Slogan gefiel den Teilnehmern: "Wir machen Druck" lautete die doppeldeutige Parole. "Junge Leute wollen sich ausdrücken", erklärte Olbert.

Gearbeitet wurde mit Linolschnitt-Technik. Dabei wird die Oberfläche des Linoleums mit einem Messer, einem Stichel oder einem Schaber so bearbeitet, dass die nachher schwarz erscheinenden Linien und Flächen stehen bleiben. Im Hochdruckverfahren – dem ältesten Druckverfahren, das auf Johannes Gutenberg zurückgeht – wurden danach die Motive erzeugt. Zehn Jugendliche hatten sich an der Aktion beteiligt. Thematische Vorgaben machte die "Jumo"-Leiterin nicht.

Bei Techno-Musik und einem jungen, frechen, reduzierten Präsentationsstil waren die Bilder im von Graffiti gestalteten Fußgängertunnel zu sehen. Die Motive: mal ein Skater, mal ein Kiwi, mal etwas Abstraktes, mal eine Botschaft in Lettern.

Nach der Einweihung der kreativ gestalteten Unterführung, also der "Streetart Gallery" im Jahr 2019, ist dies die erste Ausstellung der "mobilen Jugendarbeit". Mit der Motivation, diese Galerie immer weiter zu entwickeln, sei man damals bereits in diese Kunstform gestartet. "Denn Straßenkunst ist vergänglich", verdeutlicht Olbert. Die künstlerischen Drucktechniken wie Hoch-, Tief-, Flachdruck sowie alle Mischformen wurden im Jahr 2018 zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Anerkannt und eingetragen wurde dies an jenen Tag, an dem der bundesweite Aktionstag nun begangen wird.

Das Kreativ-, oder in diesem Falle Drucklabor, ist ein Raum, der den Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich künstlerisch zu verwirklichen. "Kunst ist eine Ausdrucksform, und oft fehlt es den jungen Leuten an Gelegenheiten für die freie Gestaltung", meint Olbert und spricht damit die "Pädagogen-freien Räume" an: "Der Bauwagen versucht, so was darzustellen." Denn die Jugendlichen können dabei Projekte von der Planung bis zur Durchführung mitentscheiden. "Das Ganze wird von mir begleitet, aber es lebt von den Jugendlichen", erklärt Olbert.

Die Ausstellung wurde nur am Aktionstag gezeigt, die künstlerischen Werke haben die Jugendlichen danach mit nach Hause genommen.