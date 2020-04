Nach dem Sturz aus dem geparkten Lastwagen musste der Fahrer per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. ​Foto: Julian Buchner

Sinsheim. (jubu) Lebensgefährliche Verletzungen zog sich ein Lastwagenfahrer am Sonntagnachmittag auf dem Gelände eines Sinsheimer Autohofes zu. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim am Montag auf RNZ-Nachfrage mitteilte, hatte der Fahrer seinen in der Neulandstraße geparkten Sattelzug gegen 16 Uhr verlassen. Beim Aussteigen aus der Beifahrertür stürzte er und schlug mit dem Kopf auf den Boden auf.

Dabei erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde nach seiner Stabilisierung vor Ort vom Rettungshubschrauber "Christoph 53" in ein Krankenhaus geflogen. "Er war vor Ort bewusstlos und ist bisher noch nicht ansprechbar, die Ermittlungen laufen aber", sagte Dennis Häfner vom Polizeipräsidium Mannheim am Nachmittag. Neben zwei Rettungswagen war das Polizeirevier Sinsheim mit einer Streifenwagenbesatzung vor Ort.