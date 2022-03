Von Christiane Barth

Sinsheim-Ehrstädt. Rohstoffmangel, explodierende Düngemittel- und Saatgutpreise, teurer Sprit: Unter dem wirtschaftlichen Druck, den zuerst Corona und nun der Konflikt in der Ukraine verschärft haben, könnten auch die Preise für Grundnahrungsmittel weiter enorm steigen. Denn die höheren Kosten bringen auch die Landwirte in die Bredouille. Schlimm trifft es die Bauern vor allem wegen des teureren Düngers, der teilweise drei Mal so viel kostet wie noch im Vorjahr.

Diese Entwicklung begann jedoch schon viel früher, vor Corona und vor dem Krieg. Matthias Ohr, ein Landwirt aus Ehrstädt, listet auf: Die Weltbevölkerung wächst, die Neubaugebiete ebenfalls – auf weniger Fläche muss nun eine größere Menge an Nahrungsmitteln produziert werden. Da wird es eng.

Bei der Produktion von Stickstoffdünger wird zudem viel Energie in Form von Gas benötigt. Doch dieses ist nun wegen des Ukraine-Kriegs teuer geworden. "Wenn die Energiepreise verdreifacht sind, dann zieht das alles andere auch mit", verdeutlicht Ohr. Hinzu kommt, dass Deutschland einen Teil seines Getreides aus der Ukraine bezieht, vor allem Weizen. Wegen des Kriegs fallen nun große Mengen dieses Importes weg.

Ohr, der rund 50 Hektar Land bewirtschaftet, hält es für wahrscheinlich, dass unter derart ungünstigen Einwirkungen, zu denen er obendrein die derzeitige Trockenheit zählt, das Getreide im nächsten Jahr knapp werden könnte. Und teuer. "Das ist gerade alles ein bisschen kompliziert", äußert er sich zu den Schwierigkeiten, mit denen die Landwirte momentan zu kämpfen haben.

Ohr bringt gerade das Saatgut für die Sommergerste aus. Den Mais, die Sonnenblumen und die Zuckerrüben muss er ebenfalls noch aussähen. Einen Teil seines Jahresbedarfs an Düngemitteln hat er im vergangenen Sommer bestellt. "Da waren die Preise noch einigermaßen in Ordnung", sagt der 36-Jährige. Aber das, was er eingelagert hat, wird nicht ausreichen. Denn in der Regel kauft er lediglich 70 Prozent der Menge, die er benötigt, eine Saison im Voraus. Denn Usus sei, "nach Bedarf nachzulegen", berichtet der Nebenerwerbslandwirt, der auch mehrere Getreidesorten – von Sommer- und Wintergerste bis zu Winterweizen und -dinkel – anbaut.

Zunächst hoffte Ohr, dass die Preise wieder sinken. Doch das Abwarten erwies sich nun als falsche Strategie. So ging es vielen Landwirten, teilt Ohr mit. Für den Bedarf im Frühjahr dürfte sein Dünger-Vorrat reichen, schätzt Ohr. Doch für die Spätdüngung, die die Landwirte auch "Qualitätsdüngung" nennen, und die kurz vor der Ernte fällig ist, wohl nicht mehr. Wenn er keinen Nachschub an Dünger mehr bekommt, oder wenn dieser so teuer werden sollte, dass sich die Ausbringung aufs Feld nicht mehr rechnet, wird er auf die Qualitätsdüngung verzichten, hat Ohr nun beschlossen. Die Konsequenzen? Geringerer Ertrag und schlechtere Getreidequalität. Lebensmittel könnten so noch teurer werden, weil die Menge knapp wird.

Ist nun damit zur rechnen, dass manche Getreidesorten diese Entwicklung besser überstehen als andere? Während die Qualität des Weizens stark vom ausgebrachten Dünger abhängt, kommt der Dinkel mit weniger Nährstoffen aus. Dieser dürfte also kaum leiden, wenn die Spätdüngung ausbleibt. Jedoch sei der Ertrag dann geringer, gibt Ohr zu bedenken.

Die explodierenden Spritpreise tun ihr Übriges. Wohin das führen wird? "Der Super-Gau wäre, wenn im Sommer die Frucht reif ist und die Erntemaschinen stehen bleiben müssen, weil kein Diesel mehr da ist – oder weil er unbezahlbar wird." Dann nämlich muss er sich ernsthaft überlegen, ob es sich überhaupt noch rechne, das Feld abzuernten, meint Ohr.

Ein wenig Sorgen bereiten ihm nun auch die Wetterprognosen: "Für den März sieht es nicht gut aus." Denn was fehle, sei schlicht der Regen: "Trockene Tage und kalte Nächte sind gefährlich für den Weizen. Der bräuchte unbedingt mal wieder Wasser", erklärt der Landwirt. Auch die Witterung ist momentan also alles andere als günstig. "Das kann durchaus zu einer Missernte führen", orakelt der Landwirt.

Doch noch ist nichts verloren. Ohr hofft weiterhin, dass der Dünger wieder erschwinglicher, der Sprit nicht noch teurer wird, und es endlich wieder regnet: "Den Strich kann ich erst drunter machen, wenn die Ernte eingefahren ist." Und das ist im Juli und August der Fall. So lange treibt ihn die Hoffnung auf eine gute Ernte an. An das nächste Jahr, für das er in diesem Jahr eigentlich schon den Dünger kaufen müsste, will er noch gar nicht denken.