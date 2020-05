Von Christian Beck

Sinsheim-Waldangelloch. Es war eine der wenigen Entscheidungen im Gemeinderat, bei der nach langer Diskussion die Meinungen immer noch recht weit auseinander lagen: Mit 17 Ja-Stimmen, zwölf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschloss der Rat im Juni 2019, dass in Waldangelloch am Ortsausgang in Richtung Michelfeld ein vierarmiger Kreisverkehr gebaut werden soll. Aktuell ist davon noch nichts zu sehen, die Arbeiten sollen laut Baudezernent Tobias Schutz Ende Mai beginnen. Doch offenbar sind auch kurz vor dem Baustart die Waldangellocher selbst nur teilweise von der Sinnhaftigkeit des Kreisels überzeugt.

"Viele wollen ihn nicht", sagt Heinrich Weber. Der gebürtige Waldangellocher argumentiert unter anderem mit den Kosten – 500.000 Euro sind laut Schutz dafür vorgesehen. Zieht man den Betrag ab, den der Umbau der Kreuzung regulär gekostet hätte, bleiben Mehrkosten in Höhe von 380.000 Euro. Schon bei der Diskussion im Gemeinderat war der Kreisverkehr einigen Räten zu teuer gewesen. Nun, vor dem Hintergrund sinkender städtischer Einnahmen in Zeiten der Corona-Krise, findet Weber es wichtig, diese Investition noch einmal zu überdenken. Denn der Kreisverkehr ist nicht förderfähig, die Stadt muss sämtliche Kosten tragen.

Doch warum wurde er beschlossen? Fürsprecher, darunter Ortsvorsteher Edgar Bucher und Jürgen Schön (SPD), sprachen von Verkehrsberuhigung. Wer auf der pfeilgeraden Strecke in Richtung Michelfeld unterwegs ist, gebe häufig schon vor dem Ortsschild Gas. Zudem sei es dort schon zu Unfällen gekommen. Auch diese Argumentation war im Rat damals kritisiert worden: Marc Heinlein von der CDU hatte statt dem Kreisel einen stationären Blitzer empfohlen, der sei billiger.

Einer der vier Arme des Kreisverkehrs soll künftig den Anschluss an einen Feldweg herstellen, der Weg wird geschottert. Dies ärgert Weber besonders: Er sowie rund 15 weitere Waldangellocher führen dort regelmäßig zu ihren Grundstücken, um die Streuobstwiesen zu bewirtschaften. Vor vielen Jahren seien die Feldwege asphaltiert worden, warum nun ein neuer Weg geschottert werde, sei ihm unbegreiflich. Doch der Gemeinderat hatte es im Juni 2019 so beschlossen, wohl aus finanziellen Gründen: 30.000 Euro Mehrkosten würden entstehen, wenn der Weg asphaltiert würde. Der Kreisverkehr ist teuer, dann habe man hier sparen wollen, hieß es hinter vorgehaltener Hand.

Dass an den beschlossenen Maßnahmen noch einmal gerüttelt wird, ist äußerst unwahrscheinlich: Der Auftrag ist längst vergeben, im Juli soll der Kreisverkehr fertig sein – zehn Wochen Bauzeit sind laut Schutz dafür eingeplant. Laut Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer ist hier eine halbseitige Sperrung mit einer verkehrsabhängigen Ampelanlage vorgesehen. Und es gibt wohl, so wurde es Schutz zugetragen, auch einige Waldangellocher, die sich auf den Kreisverkehr freuen.

In der Ortsdurchfahrt wird noch kräftig gebaut. kommende Woche soll der Bereich bis zur Sommerwaldstraße freigegeben werden. Foto: C. Beck

Nicht weit davon entfernt wird aktuell mit drei Baggern die Ortsdurchfahrt saniert. Laut Schleifer ist der Bereich bis zur Einmündung Sommerwaldstraße fertig. Da Polizisten zu Corona-Zeiten Außentermine aber so weit wie möglich vermeiden würden, sei dieser Abschnitt aber noch nicht für den Verkehr freigegeben. Schleifer rechnet damit, dass dies in der kommenden Woche geschieht.

Was die weiteren Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt anbelangt, rechnet Schutz damit, dass diese bis Oktober beendet sind. Dann folge noch der Vorplatz des Feuerwehrgerätehauses. Somit dauert die gesamte Baumaßnahme deutlich länger als die geplanten 18 Monate. Zum einen liegt dies laut Schutz an einer in den Plänen nicht verzeichneten Betonplatte, die zum Schutz des Kanals verbaut worden war und zeitaufwendig abgespitzt werden musste. Zum anderen sei die Zusammenarbeit mit manchen Versorgungsträgern etwas mühsam, wenn es um den Austausch von Strom- oder Telefonleitungen gehe.

Was die Kosten anbelangt, soll sich die längere Bauzeit mit etwa 380.000 Euro Mehrausgaben niederschlagen, erklärt Schutz. Vier Millionen Euro waren eingeplant.

Info: Fragen der Anlieger beantwortet Baustellen-Kümmerer Udo Knecht unter Telefon 07261 / 404209.