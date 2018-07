Von Christiane Barth

Sinsheim. Baumlos präsentiert sich bislang das Gelände der Klima-Arena, einem beispielhaften Projekt, das Sinsheim zur "Klimahauptstadt der Metropolregion" machen soll. Im September soll der erste Baum gepflanzt werden, 164 weitere sollen das 2,6 Hektar große Areal bis zur geplanten Einweihung ein Jahr später begrünen. Die Bürger sind aufgerufen, Baumpatenschaften zu übernehmen.

Denn Bäume binden Kohlendioxid, den Klimakiller schlechthin. Lange, nasse Winter, keine Übergänge zur warmen Jahreszeit, lange Trockenphasen, die Zunahmen von extremen Wetterereignissen: "Doch was hat all dies mit CO2 zu tun?", fragte Landrat Stefan Dallinger.

Stifter Dietmar Hopp sprach von „verheerenden Folgen“ der Polkappenschmelzung. Foto: Barth

Dies soll in dem imposanten Bauwerk, in dem nun drei Monate nach dem ersten Spatenstich bereits Richtfest gefeiert wurde, veranschaulichen. Vor allem für die Generation der Zukunft: "Ich kann mir vorstellen, dass die Kinder die besten Botschafter für die Klima-Arena werden", so Stifter Dietmar Hopp.

Die Bedeutung, die das Umdenken hat, unterstrich Professor Dr. Mojib Latif, Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung: "Wir haben den Klimawandel ziemlich unterschätzt."

Der Klimaexperte warnte: "Wir können uns nicht darauf verlassen, dass ’die da oben’ das regeln." Dies unterstrich auch Dallinger: "Man muss das Thema von unten befeuern, damit es oben in den Köpfen ankommt."

Die "Arena" solle nicht als Kampf gegen, sondern für etwas verstanden werden, verdeutlichte Latif, dessen Resümee wohl als Leitmotiv für die neue Einrichtung verstanden werden kann: "Klima schützen macht Spaß."

Der Klimaforscher hält die Region für "ideal, um einen großen Aufschlag zu machen in Sachen Klimaschutz" und meinte: "Die Arena könnte ein Magnet werden. Hier ist sehr vieles zusammen." Auch Alfred Ehrhard, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger (Träger der Einrichtung), sprach von einer Vorreiterrolle Sinsheims: "Hier ist der ideale Nährboden, um so etwas zu platzieren."

Der Rohbau steht. Im September 2019 soll die Klima-Arena eingeweiht werden. Foto: Christiane Barth

Am dramatischsten erscheine ihm das Abschmelzen der Eismassen an den Polen, verdeutlichte Dietmar Hopp, den der Landrat (auch Stiftungsratsvorsitzender) als "Anstifter im positiven Sinne" bezeichnete. 2012 waren das noch 70 Milliarden Tonnen Eis - jetzt, sechs Jahre später, sind es schon 220 Milliarden Tonnen Eis im Jahr. "Wenn alles Eis mal abgeschmolzen ist, sind die Meeresspiegel 58 Meter höher - mit verheerenden Folgen für die Menschheit", betonte Hopp.

Dies habe ihn "alarmiert" und dazu bewogen, sich im Bereich Klimawandel zu engagieren. Die Klima-Arena werde Beispiele zeigen, "wie man auch im Mikro-Bereich etwas tun kann, um die Bilanz des Schreckens zu mindern", erläuterte der SAP-Mitbegründer und vielfache Mäzen.

"Wir wollen sensibilisieren und Perspektiven aufzeigen für ein eigenverantwortliches Handeln", so Alfred Ehrhard, "wir brechen ein schwieriges Thema herunter auf die Lebensumstände der Bürger."

OB Jörg Albrecht wusste: "Die Erwartungshaltung der Bürger ist gigantisch." Vorstellen könne man sich in der Bevölkerung jedoch kaum, was da am Entstehen sei. Es sei nichts "zwischen Experimenta und Klimahaus Bremerhaven, sondern etwas ganz anderes".

Ab Herbst will die Klimastiftung für Bürger Führungen durch das Bauwerk anbieten. "Wir wollen die Menschen an uns heranführen", so Ehrhard. Hauptzielgruppen sind Schulen und Familien. Eine App für Besucher werde entwickelt, Audio-Guide-Führungen sind vorgesehen. Familienmoderate Preise sollen als Eintritt erhoben werden, "Stand heute", so Alfred Ehrhard. Zahlen? : "Wir sind noch am Rechnen."