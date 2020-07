Sinsheim. (tk) Die Einrichtung mit ihrem Platz für künftig rund 100 Kinder in drei Regel- und zwei Krippengruppen gilt als besonders wichtig für die Integration. Ein zu erwartender Ausländeranteil von, wie die Stadtverwaltung sagt, weit über 50 Prozent verlangt nach anderen räumlichen und strukturellen Lösungen. Die Arbeiten am Neubau des Städtischen Kindergartens Süd schreiten voran.

Sprachförderung spielt in der Einrichtung eine zentrale Rolle, weiß Baudezernent Tobias Schutz. Generell müsse man aus diesem Grund im Kernstadtgebiet Kindergärten "anders bauen" als in den Stadtteilen mit ihrer dörflichen Struktur, auch was die Aufteilung der Räume angeht. Dies sei eine Erkenntnis von vielen, die den Städtischen Kindergarten Süd" in seiner neuen Form am neuen Ort zu einer Einrichtung machen sollen, in die laut Schutz "sämtliche Erfahrungen aus dem Kindergartenbau der vergangenen Jahre einfließen" würden.

Andere Erfahrungswerte wiederum hat man im Rathaus bislang an eigenen Objekten noch überhaupt nicht sammeln können, etwa mit dem Passivhausstandard bei Kindergärten. Die neue Einrichtung in der Südstadt soll unter modernsten energetischen Gesichtspunkten gestaltet werden; unter anderem hat das Gebäude eine Deckenheizung und wird mit Erdwärmepumpe beheizt. Es besitzt ein ausgeklügeltes System von Schmutzschleusen. Eine ganze Reihe verschiedener Kindergärten mit Passivhausstandard im Sinsheimer Umland habe man zur Vorbereitung des Projekts be- und untersucht, schildert Schutz, "um an Praxiserfahrungen zu kommen", die man während des Betriebs gesammelt hat.

Erkenntnis hierbei sei gewesen, "dass es manchenorts gut funktioniert – andernorts aber überhaupt nicht". Das Personal, das täglich in den besuchten Einrichtungen arbeitet, habe hierbei wertvollere Erkenntnisse geliefert als Planer, Amtsleiter und Bürgermeister, lässt Schutz durchblicken.

Wesentliche Herausforderungen bei Passivhäusern seien die Hitze im Sommer, das schnelle Abkühlen und Aufheizen solcher Gebäude, das Zusammenwirken von Licht und Hitze, der durchdachte Einsatz von Schattenspendern und das gerade bei Kindergärten erforderliche zeitweise Öffnen der Fester im Winter: "Unumgänglich, wenn Windeln gewechselt werden müssen", sagt Schutz. Es gibt Passivhäuser, etwa bei Gewerbe- und Bürobauten, die ein Öffnen der Fenster nicht vorsehen; der Luftaustausch läuft dann über Pumpsysteme. Ein Passivhaus-Kindergarten erfordere eine genaue Einweisung des Personals, sagt Schutz. Man müsse solche Gebäude und deren Haustechnik zu bedienen wissen.

Inzwischen wurde auf dem Grundstück in der Südstadt – einem früheren landwirtschaftlichen Anwesen im Quellbergweg – die Bodenplatte gesetzt, erste Rohbauarbeiten für den in Massivbauweise erstellten Bau sind bereits erledigt. Der Rohbau soll bis Winter fertig werden, die Ausbau- und Trockenbauarbeiten schließen sich an. Im Herbst 2021 will man Einweihung feiern.

Das Konzept erinnert Überlegungen, wie sie zurzeit beim städtischen Kindergarten in Dühren angestellt werden. Das Vorhaben Südstadt wurde, wie bereits berichtet, nach einem Grundstückstausch ermöglicht. Ursprünglich wollte die Lebenshilfe auf dem künftigen Kindergarten-Grundstück ihre Heimstätten erweitern, wechselte dann aber auf eine Fläche unweit des früheren Hallenbads. Da nun nicht auf dem jetzigen Grundstück des Kindergartens gebaut wird, kann der Betrieb der Einrichtung im alten Gebäude während der Bauzeit weiterlaufen, ein Provisorium – etwa in Containern – wird dadurch nicht erforderlich. Rund 4,5 Millionen Euro soll die Maßnahme kosten, die Außenanlage nicht eingerechnet.