Sinsheim. (zg) Es ist soweit: Die Kinderchöre der evangelischen Kirchengemeinde dürfen wieder proben. Den Kindern soll mit Bewegungs- und Mitmachliedern, mit Gehörübungen und Spielen die Freude am Musizieren vermittelt werden. Besonders wichtig ist den Organisatoren das Musizieren ohne Leistungsdruck. Wenn es möglich ist, sind gemeinsame Auftritte im Gottesdienst vorgesehen.

Der Spatzenchor ist für Kinder im Vorschulalter und in der 1. Klasse. Die Proben sind immer donnerstags von 14.15 bis 14.45 Uhr. In der Kinderkantorei singen Kinder von der 2. bis 4. Klasse. Die Proben sind auch donnerstags, von 15 bis 15.45 Uhr. Sie finden im Martin-Luther-Gemeindehaus in der Werderstraße 7 statt. Im Chor mitzusingen ist kostenlos, alle Kinder sind willkommen.

Die Kinder ab sechs Jahren sollen eine Maske tragen, dürfen diese aber beim Singen abnehmen. Eltern dürfen aufgrund der Corona-Verordnungen nicht im Chorsaal anwesend sein. Die Organisatoren freuen sich über eine Anmeldung, diese ist aber nicht zwingend. Weitere Informationen sind zu erfahren bei Chorleiterin Salome Hölzle, erreichbar ist sie per E-Mail an bezirkskantorat.kraichgau@kbz.ekiba.de