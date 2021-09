Sinsheim-Waldangelloch. (zg) "Dem Müll auf der Spur" waren Kinder des evangelischen Kindergartens Waldangelloch. Gemeinsam mit den Erzieherinnen Ute Mangold und Katja Stiller hatten sich die Kinder auf den Weg durch den Ort und die Gemarkung gemacht.

Und besonders am Radweg wurden eifrig Kleinmüll, Plastikreste, Zigarettenschachteln und -filter eingesammelt. Dass das ganze Zeug achtlos auf die Straße und in die Hecken geworfen wurde, stimmte nachdenklich.

Viel zu viel Müll, da waren sich die Kinder einig. "Bei der Sammelaktion im Dorf ist uns an einigen Stellen aufgefallen, dass es viel zu wenig öffentliche Mülleimer gibt", heißt es in einer Meldung des Kindergartens. Deshalb hätten "die Kinder einen Brief verfasst und sich an den Ortschaftsrat gewandt".

Das im Rahmen der Initiative "clean up" des Nachhaltigkeit-Fonds der Volksbank Kraichgau geförderte Projekt habe die Einrichtung veranlasst, "das Thema auch weiterhin intensiv aufzugreifen".

Im Alltag will man die Kinder "sensibilisieren, Plastikmüll weitestgehend zu reduzieren". Mit den 500 Euro Fördergeld der Bank wurden außerdem Bilderbücher, Sachbücher, Eimer, Müllzangen und Arbeitshandschuhe angeschafft.

Zum Glücksfall wurde die Sammelaktion, als sich ein kleines Stück Papier als Fünf-Euro-Schein entpuppte.