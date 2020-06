Sinsheim. (tk/pol) Ein Mantrailer-Hund sei zwar kurzzeitig einer Spur der 28-Jährigen in der Innenstadt von Sinsheim gefolgt, doch diese habe sich im Nichts verloren. Und auch zwei Hinweise, die die Ermittler seither erhalten haben, hätten keine weiteren Erkenntnisse zum Verbleib von Marisa A. gebracht. Seit dem vergangenen Freitagabend wird die junge Frau (Foto: privat) vermisst. Ein letztes Lebenszeichen von ihr gab es gegen 19.30 Uhr in der Sinsheimer Muthstraße, wo sich die Vermisste nach Arbeitsende auf dem Rewe-Parkplatz aufgehalten hat. Dort fand man das Auto von Marisa A. "Es läuft die Fahndung", hieß es am späten Dienstagnachmittag bei der Polizeidirektion Mannheim, "alle Streifen sind informiert" – aber noch könne man "überhaupt nichts sagen, außer, dass wir weitersuchen". Die Vermisste ist 1,60 Meter groß, schlank, von südländischem Aussehen; sie hat schwarzes, lockiges schulterlanges Haar und eine Narbe links am Kinn. Möglicherweise trug sie eine blaue Jeansjacke mit schwarzen Lederemblemen, weiße Adidas-Sneaker und eine schwarze Handtasche. Die Kriminalpolizei bittet weiter um Hinweise unter der Rufnummer 0621 / 174.4444.

Update: Dienstag, 2. Juni 2020, 18.41 Uhr

Foto: Polizei

