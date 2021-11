Eine Kampagneneröffnung anstatt des üblichen Ordensballs hat der Hoffenheimer Carneval-Club „Hirsche“ am Samstagabend in der Kultur- und Sporthalle veranstaltet. Nach Möglichkeit sollen trotz Corona auch die Prunksitzung und der Kinderfasching dort stattfinden. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach/Hoffenheim/Reihen. Fastnacht, Fasching, Karneval – die fünfte Jahreszeit hat zwar hier und da verschiedene Namen, aber nach wie vor überall das gleiche Problem: Corona. Das gilt auch für Sinsheim. Hier geht das närrische Volk allerdings unterschiedlich mit der aktuell vierten Welle der Covid-19-Pandemie um.

"Vorsichtshalber haben wir die komplette Kampagne abgesagt", erklärte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Reihener Carnevals-Vereins (RCV), Robin Schick, sichtlich traurig. Grund für diesen Schritt sei vor allem die fehlende Planungssicherheit gewesen: "Wenn wir zum Beispiel eine Prunksitzung vorbereiten, die Lindenbaumhalle dekorieren, Akteure einladen und Karten verkaufen, dann aber das Ganze kurzfristig absagen müssen, weil wegen zu hoher Inzidenz nichts stattfinden darf, bedeutet das für uns einen immensen finanziellen Verlust", begründet Schick. Neben der Prunksitzung wird es daher auch kein Tanzspektakel sowie wahrscheinlich auch keinen Umzug geben.

Das Vereinsleben nimmt aber zumindest langsam wieder Fahrt auf: "Seit Mai beziehungsweise Juni trainieren unsere Garden wieder. Glücklicherweise gab es hier keine Austritte, sondern stattdessen gut 25 Neuanmeldungen", freut sich Schick über den Nachwuchs. Für die Proben gilt die "2G"-Regel, da viele der tanzenden Kinder noch nicht geimpft sind, sind sie davon ausgenommen. Auch die jeweiligen Vorgaben des Ordnungsamtes werden dabei penibel eingehalten.

Der Reihener Carnevals-Verein hat sicherheitshalber die Kampagne 2021/22 abgesagt. Am Samstagabend traf man sich zu einer Tasse Glühwein vor dem SV-Clubhaus. Foto: Alexander Becker

Ein kleines bisschen gefeiert haben die RCV-Aktiven am Samstagabend aber doch, allerdings ganz privat im Außenbereich des Clubhauses des SV Reihen. Neben guten Gesprächen gab es dort wahlweise Glühwein oder Kinderpunsch, heiße Würste sowie selbst gebackenen Kuchen. Und auch hier nahm man es mit dem Infektionsschutz ganz genau. Neben einem Impfnachweis war weiterhin ein negativer Corona-Schnelltest notwendig, um an dem internen Saisonauftakt teilnehmen zu dürfen.

Ganz anders lief der, ebenfalls am Samstagabend, beim Hoffenheimer Carneval-Club "Hirsche" (HCC) ab: "Unseren Ordensball, der traditionell zu Beginn der Kampagne stattfindet, haben wir diesmal tatsächlich Kampagneneröffnung genannt", erklärte der HCC-Sitzungspräsident Matthias Max im Vorfeld der Veranstaltung, die um 18.18 Uhr in der Kultur- und Sporthalle begann. Die "Hirsche" hatten zwar ursprünglich die Idee gehabt, das Ganze im Freien stattfinden zu lassen, sich dann aber wohl aufgrund des kühlen Wetters doch am bewährten Standort eingemietet. Dort sollen am Freitag vor Rosenmontag auch die Prunksitzung und zwei Tage später der Kinderfasching als Höhepunkte der nun zweiten Corona-Kampagne stattfinden.

"Mehr planen wir selbst nicht, laufen aber vielleicht noch bei Umzügen mit", blickt Max voraus, dem die Kampagneneröffnung daher umso wichtiger ist: "Wir möchten unseren Garden die Möglichkeit geben, aufzutreten" – allerdings auch hier unter "2G"-Vorgaben. Jeder im maximal 240 Personen starken Publikum musste entweder vollständig geimpft oder von Covid-19 genesen sein. "Bei einer Inzidenz von rund 250 in Baden-Württemberg ist das noch vertretbar. Zwei Wochen später mit höheren Zahlen hätten wir aber wohl abgesagt", rechtfertigte Max den Weg der "Hirsche" und betonte abschließend: "Letztes Jahr war Verdruss, deshalb wollten wir jetzt unbedingt etwas für den Karneval in Hoffenheim tun. Und wir geben auch weiterhin unser Bestes."

Genau das haben auch die "Hilsbacher Katzen" vor, ein Zusammenschluss etlicher Vereine des Stadtteils, die alljährlich zwei Prunksitzungen in der Festhalle ausrichten. Ob dies auch während der aktuellen Kampagne der Fall sein wird, steht noch nicht fest: "Das entscheidet sich erst bei einer Sitzung in etwa 14 Tagen", erklärte Kurt Demel, der sich lange Jahre als "Ortsbüttel" an den Prunksitzungen der "Katzen" beteiligt hat.