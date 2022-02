Von Christiane Barth

Sinsheim. Einen der ersten Auftritte seiner Karriere als Kabarettist hatte er im "Deutschen Kaiser" in Flinsbach. Die Bühne war eine Europalette. 30 Jahre ist das jetzt her. 500 Gäste in der Dr.-Sieber-Halle waren am Sonntagabend für Rolf Miller nur der vorläufige Rekord nach einer langen Corona-Bühnenpause. Bei seinem Programm "Obacht Miller" lachten sich die Gäste in der ersten Hälfte schon mal in Fahrt, in der zweiten mussten sich viele gegenseitig stützen.

Am Ende holte er gar ein kleines Buch aus der Tasche, eines, das er selbst geschrieben hat: "Mir war langweilig." Er führt darin absurde Zitate von berühmten Persönlichkeiten auf und kommentiert diese nach typisch Millerscher Manier: kurz, trocken und mit viel Lücke zum Lachen. Was nie fehlt? Sein Platzhalter: "Ding", sein "einwandfrei" und sein charakteristisches Lachen, mit dem er auch eine Comicserie synchronisieren könnte.

"Gesicherte Ahnungen" heißt sein erstes Buch, und es ist wie der Autor selbst: Auf das Nötigste reduziert und gespickt mit Wortspielen, die in ihrer Sinnlosigkeit schon wieder Sinn ergeben. Was er am Ende zum "maskierten" Publikum meinte? "Dass ihr das aushaltet in dem Ding, ist schon brutal." Vorm Auftritt war er beim Italiener in Sinsheim. "Gut gesse, aber zu viel: Kennsch des? Wenn du müd’ bisch, aber kaputt?" Er verriet auch, wo er wohnt: "Bei mir daheim um’s Eck."

Was er sonst noch so meinte: Die "Halbtoten" in Fernsehsendungen wie Markus Lanz seien nichts anderes als "Körperwelten live". Sie bekamen genauso ihr Fett ab wie der "Mädchenhandel" von Heidi Klum und ja, auch Frauen über 40: "Gibt’s, klar – man muss es mögen." Sagte es und nahm’s gleich wieder zurück: "Man soll Objekte nicht wie Frauen behandeln."

Krieg, Terror, Corona, Klima: Das habe es alles schon mal gegeben. "Schimpansen tun sich kanibal-mäßig gegenseitig – auch wenn genug Bananen da sind." Er ist ein Meister des Weglassens und Überlassens. Miller spielt mit Andeutungen und überlässt es den Köpfen seines Publikums, den gekickten Ball ins Netz zu spielen. Was ja meistens treffsicher gelingt. Er spricht nicht aus, was er sagen will, und bringt es damit auf den Punkt. Seine Rhetorik kommt mit kurzen Halbsätzen aus.

Miller mokierte sich über "Hubschrauber-Eltern", die ihren Kindern Namen geben wie Tristan oder Malte: "Dagegen bilde ich Antikörper." Auch er hat früher mit Videospielen geballert. Die Reaktion seines Opas: "So ein Blödsinn, früher hat man die Leut’ noch an der frischen Luft erschossen." Wenngleich sein Opa kein Nazi war, nur "überzeugter Mitläufer". Er plauderte über Shakira, die "Kreissäge aus Kolumbien", und meinte: "Rein optisch ist die Musik in Ordnung."

Seine Themen waren Politik – "Lebt der Scholz eigentlich noch?" – oder Fußball. Er verpasse nie ein Spiel der Uruguayer: "Die haben einen im Sturm, der beißt." Und die Japaner? "Die waren ja schon vor dem Koma-Virus mit dem Lappe unterwegs." Der Müller-Wohlfahrt, also der "Jürgen Drews im Fußball", soll mal einen Rollstuhl nur berührt haben, "dann ist der wieder gefahren". Jogi Löw? Berühmt geworden mit dem "Uwe Seeler-Gedächtnisgriff". Boris Becker? "De Bobele bringsch nimmer anderscht hie. Schad, wenn de siehsch, was aus dem worden ist."

Miller stammt aus dem Odenwald und redete, wie ihm der sprichwörtliche Schnabel gewachsen ist. Auch das machte ihn so sympathisch, obwohl seine Haltung weder politisch noch sonst wie korrekt war. Er mimte auch in Sinsheim den liebenswerten Proleten, kam während seiner gesamten Show mit Stuhl, Wasserflasche und seinem charakteristisch breitbeinigen Sitz aus. Sein Weltverständnis passt an den Stammtisch auch um die Ecke. Das Publikum brüllte vor Lachen. Und auch bei der Werbung in eigener Sache blieb Miller trocken und direkt: Sein Buch: "Musch net kaufe." Fotos mit dem Star? "Kannsch gern drauße a Selfie mache."