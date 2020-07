Sinsheim. (cbe) Heimatverbunden, lebensfroh, sozial eingestellt und mit sehr klarer Meinung: So beschreiben seine Weggefährten Jürgen Schön. Am Sonntag ist er mit 63 Jahren gestorben.

Bis zuletzt war der Waldangellocher in vielen Bereichen aktiv: als Geschäftsführer der Töniges GmbH, als Ortschaftsrat, in zahlreichen Vereinen – Schön war engagiert. Als "hilfsbereiter und herzensguter Mensch" beschreibt ihn Ortsvorsteher Edgar Bucher. Schön war selbst zehn Jahre lang Ortsvorsteher und saß 35 Jahre im Ortschaftsrat. Oberbürgermeister Jörg Albrecht ernannte ihn am Freitag posthum zum Ehrenortschaftsrat.

Vor allem für seinen Ort setzte er sich stark ein, brachte zahlreiche Projekte auf den Weg. So führte er beispielsweise die Straßenkerwe auf dem Parkplatz vor der Mehrzweckhalle ein. "Und mit der Freilegung des Brunnens bei der evangelischen Kirche hat er bei der Einweihung des Brunnens das allseits beliebte Brunnenfest am Mittwoch vor den großen Ferien eingeführt", berichtet Bucher. Und er sei auch die treibende Kraft für die Erschließung des Baugebietes "Hummelberg" gewesen.

Viele, die ihn kannten, betonen seine Fachkompetenz, vor allem im Bereich der Baumaßnahmen. Schön war Geologe. Auch als Gemeinderat brachte er sein Wissen ein und vertrat seine Meinung klar und deutlich, mitunter emotional. SPD-Fraktionssprecher Michael Czink bezeichnet ihn als "leidenschaftlichen und sachkompetenten Kommunalpolitiker mit Ecken und Kanten".

Mehrere Weggefährten betonen sein soziales Engagement. Seit 1976 war er SPD-Mitglied, den SPD-Ortsverein Waldangelloch hat er mitbegründet. "Diese soziale Verantwortung hat er gelebt", betont Arbeitskollege Matthias Leibing. "Und er hat sich nie vor Verantwortung gedrückt." Wenn einer seiner Mitarbeiter ein Problem hatte, habe er stets ein offenes Ohr gehabt und eine unkomplizierte Lösung angeboten.

Im positiven Sinne hemdsärmelig sei er auch mit Herausforderungen im Berufsleben umgegangen, beispielsweise wenn es ein Problem auf der Baustelle gegeben hat. Nicht nach der DIN-Norm, sondern praxisorientiert habe er gearbeitet. "Wir machen das nach ,jüschge‘, hat er oft gesagt", erinnert sich Leibing – ein Ausdruck, der sich aus seinem Vor- und Nachnamen ableitet.

Doch Schön konnte neben seiner Arbeit auch feiern und war den angenehmen Aspekten des Lebens zugetan: Er produzierte eigenen Wein und Schnaps und kochte an manchem Freitag für seine ganze Belegschaft. Er fuhr gerne nach Italien in den Urlaub, wenn einer seiner Lieblingshits im Radio kam, drehte er laut auf und sang mit. Und er war in zahlreichen Vereinen aktiv. Mit der "Zehntscheunengruppe" baute er aufwendige Wagen. Bucher erinnert sich an einen Drachen, der auf einen Anhänger gebaut wurde, um einen Teil der Nibelungensage darzustellen. "Und Jürgen Schön war Siegfried", berichtet Bucher.

Schön sei gesundheitlich angeschlagen gewesen, berichten Freunde und Kollegen. Sein Tod mit nur 63 Jahren beschreiben viele jedoch als überraschend. Die Firma Töniges soll weitergeführt werden. Doch hier wie in allen anderen Bereichen, in denen Schön gewirkt hat, wird er eine große Lücke hinterlassen – dies betonen Freunde wie Kollegen.