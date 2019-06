Sinsheim-Steinsfurt. (tk/zg) "Kunst am Kasten" heißt es nun auch im größten Sinsheimer Stadtteil. Um einige echte Hingucker reicher geworden ist die Steinsfurter Straße in den letzten Tagen. Unter freiem Himmel wurde gemalt und gepinselt und jeder der wollte, durfte dabei zuschauen.

Gemeinsam mit Petra Nolting, freischaffende Künstlerin aus Steinsfurt, und Karin Karrer, Mitarbeiterin des evangelischen Kindergartens Steinsfurt, wirkten Kinder der Einrichtung an dem Beteiligungsprojekt "Kunst am Kasten" mit, das von der Mobilen Jugendarbeit "JuMo"-Sinsheim koordiniert wird.

Die Idee zu der Kooperation hatte Rahel Lang, Leiterin des Kindergartens, die bereits im vergangenen Jahr mit "JuMo"-Sozialarbeiterin Laura Olbert die finale Umsetzung plante. Lang sei es von Anfang an ein großes Anliegen gewesen, zu vermitteln, dass ihre Einrichtung "nicht nur das Leben der Kinder schöner machen kann", sondern auch einen Beitrag zur Belebung des Stadtteils leisten möchte. Durch die Mitarbeit bei dem Projekt "Kunst am Kasten" sei dies nun möglich gewesen. "Am liebsten dort, wo die Dorfgemeinschaft zu Hause ist."

Die ersten zwei Kunst-Kästen im Stadtteil können nun in der Steinsfurter Straße, gegenüber der Replik der Jupitergigantensäule bestaunt werden. Drei weitere Kästen wurden an der Ecke Alte Steinsfurter Straße/Alte Römerstraße verschönert.

Die Kunst des evangelischen Kindergartens sei jedoch "nicht nur durch die Herzensangelegenheit, zum Wohl der Gemeinde entstanden", sagt Laura Olbert, sondern auch durch den Mut, sich aktiv und künstlerisch mit seiner Heimat auseinanderzusetzen. Ähnlich denkt Petra Nolting: "Heimat bedeutet für mich Kunst. Dort, wo man Kunst anerkennt, dort kann meine Heimat sein", sagt Nolting, die in Mönchengladbach geboren und aufgewachsen ist und in Steinsfurt seit 2016 ihre eigene Kunstschule, das "Atelier Petra Nolting - artep-gnitlon" betreibt.

Das Projekt "Kunst am Kasten" wird von Laura Olbert im Rahmen der Landesheimattage koordiniert, die im kommenden Jahr in Sinsheim stattfinden. Viele weitere bunte Kästen seien in Planung. Großer Verfechter der Verschönerung der grauen Verteilerkästen im Stadtgebiet war SPD-Alt-Stadtrat Adolf Skrobanek. Auch in der Sinsheimer Innenstadt, am Burgplatz und am Wilhelmi-Gymnasium fanden ähnliche Initiativen statt.