Sinsheim. (cbe) Eigentlich ist Moritz Oppelt gerade in Elternzeit. Doch den Großteil des Tages verbringt der CDU-Bundestagskandidat mit Wahlkampf. Seine eineinhalb Jahre alte Tochter hatte er auch schon dabei. Bei einem Besuch in der RNZ-Redaktion ging es unter anderem um Steuergerechtigkeit, Funklöcher im Kraichgau und seine Erfahrungen als vergleichsweise junger Kandidat.

Der 32-jährige Jurist kandidiert zum ersten Mal für den Bundestag. Sein Parteifreund Stephan Harbarth hatte im Wahlkreis Rhein-Neckar bislang das Direktmandat errungen, mittlerweile ist er Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Bisher errang die CDU hier immer das Direktmandat. Stehen die Chancen für Oppelt also gut, oder macht er sich Sorgen angesichts der sinkenden Umfragewerte für seine Partei und Spitzenkandidat Laschet? "Ich glaube, die Wahl ist offen", sagt er dazu. Als Wunschkoalition nennt er ein Bündnis mit der FDP und den Grünen.

Im Kampf um Stimmen klingelt er auch an Türen – nachdem ihm ein paar Menschen mit Zahnbürste im Mund gegenüberstanden, macht er dies mittlerweile aber erst ab 10 Uhr. "Überraschend viele wollen diskutieren", sagt er. Dabei gehe es beispielsweise um die Mobilität auf dem Land und den Klimawandel – "für mich eine der Haupt-Herausforderungen", sagt er. Dabei ist es seiner Meinung nach wichtig, dass weniger auf Verbote, sondern mehr auf Forschung gesetzt wird. Diese Erkenntnisse könne Deutschland dann in andere Länder exportieren, dabei Vorbild sein und Geld verdienen.

Auf sein Alter werde er sehr selten angesprochen, und wenn, dann freuten sich die Menschen, dass jemand Jüngeres kandidiert. Dass es dazu kommt, habe ihn selbst ein Stück weit überrascht. Doch dass er nach 14 Jahren ehrenamtlichen Engagements in der Politik sein Hobby möglicherweise zum Beruf machen kann, sei für ihn ein echter Traum.

Zuletzt arbeitete er bei der Steuerfahndung in Stuttgart. Dass im Rahmen des "Cum-Ex-Skandals", bei dem es um illegale Rückforderungen für nie gezahlte Steuern ging, SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz erklärt, sich an nichts erinnern zu können, ärgert ihn sehr. Um mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen, schlägt Oppelt ein Familiensplitting vor, bei dem beispielsweise die Oma, die im Haus gepflegt wird, mit in die Steuerberechnung einbezogen wird. Und er ist dafür, dass Familien, die sich zum ersten Mal ein Haus oder eine Wohnung kaufen, keine Grunderwerbssteuer zahlen müssen. Dass sich eine normale Familie kaum mehr ein Haus leisten kann, sei eine bedenkliche Entwicklung. Zum Thema Wohnraum und bezahlbare Mieten sagt er: "Wir begegnen dem Problem nicht, indem wir Vermieten immer unattraktiver machen." Denn so gebe es künftig noch mehr Leerstand.

Im Kraichgau stört sich der Neckargemünder an den vielen Funklöchern. Diese zu beseitigen sei wichtig für die Sicherheit, beispielsweise bei einem Unfall. Im Hinblick auf Homeoffice und neue Anforderungen der Industrie sei der Ausbau des schnellen Internets sehr wichtig. Und der Erhalt der Infrastruktur in den Dörfern liege ihm am Herzen.