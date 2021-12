Von Sabina Stoppel

Sinsheim. "Wo finde ich die Anlage Austritt, damit ich aus dem Verein austreten kann?", "Geldeintreiber", "Wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren?" – Solche und ähnliche Sprüche musste sich die 21-jährige Katerina Baranow anhören, als sie ihr duales Studium im Jahr 2019 anfing. Ihre Praxisphasen absolviert sie im Finanzamt in Sinsheim. Der Beruf des Finanzbeamten ist mit den verschiedensten Vorurteilen belastet. Insbesondere dann, wenn der Steuerbescheid eine Nachzahlung fordert. Solche Forderungen sind in keinem Haushalt gern gesehen. Da verflucht man schon mal die gesamte Finanzverwaltung.

Skeptikern entgegnet Baranow aber immer: "Stell’ dir vor, wir würden keine Steuern mehr zahlen … Es gäbe keine Schulen und keine Straßen, der Staat müsste viele Dinge anders finanzieren oder gar auf sie verzichten."

Sie habe sich für das Studium beim Finanzamt entschieden, weil sie sich für Finanzen interessiere, erläutert Baranow. Doch sie traf nicht nur auf negative Resonanz. Viele ihrer Freunde und Bekannten denken, dass sie einen guten Beruf gewählt hat, der auch wichtig für die Gesellschaft sei. Bisher bereut sie ihre Entscheidung nicht.

Wer jetzt aber denkt, dass die Arbeit im Finanzamt nur eintönig und langweilig wäre, täuscht sich. Natürlich findet der Großteil der Arbeit vor dem Computer statt, aber je nach Abteilung sind auch "Außendienste" möglich. Bei einer Betriebsprüfung wird beispielsweise der Betrieb besichtigt und geprüft. Belege wälzen, Schreiben verfassen und gelegentlicher Kontakt zu den Bürgern gehören zum täglichen Geschäft. In der Ausbildung darf man in alle Bereiche reinschnuppern.

Auch die Verbindung zwischen Praxis und Studium findet Baranow von Vorteil. Dabei hebt sie hervor, dass das Finanzamt nicht nur Geld eintreibe, sondern auch zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger entscheide. Die gesetzlichen Vorgaben müssen dabei natürlich eingehalten werden. Es stehe im Vordergrund, die "richtige" Steuer zu bestimmen. Über die Höhe dieser Steuer sind sich Bürger und Finanzamt oft uneinig. Aber spätestens, wenn der Steuerbescheid mit einer Rückzahlung im Briefkasten landet, ist der Groll auf die Finanzbehörde verflogen.

Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel können Spenden, Handwerkerleistungen und auch andere Ausgaben in Zusammenhang mit dem eigenen Beruf die Steuerlast des Bürgers durchaus schmälern. Und was viele Bürger nicht wissen: Ein genauer Blick auf das unliebsame Papier kann sich durchaus lohnen. Jede Abweichung von der eingereichten Erklärung wird ganz unten im Bescheid erläutert. So spart man sich auch mal den ein oder anderen Wutanfall oder auch den Anruf beim zuständigen Finanzamt.

Man müsse immer bedenken, dass im Finanzamt auch nur Menschen arbeiten, erklärt Baranow. Sie ist überrascht, wie locker und nett der Umgang im Amt ist. "Vorher habe ich mir Finanzbeamte streng und unentspannt vorgestellt", sagt sie und lacht. Sie nimmt einen Schluck von ihrem Kaffee und blättert im Gesetz. Baranow fühlt sich ins Team integriert und wertgeschätzt.

Das Steuerrecht ist ein wandelndes Recht und man muss immer auf dem aktuellsten Stand sein. Sich auf Gewohnheiten ausruhen, ist hier nicht angesagt. Wer Spaß daran hat, Neues zu lernen und sich in Sachverhalte einzuarbeiten, ist beim Finanzamt an der richtigen Adresse.

Die Frauenquote ist relativ hoch. Für eine höhere Männerquote möchte der 38-jährige Benjamin Reuter sorgen. Vorher war er im Gastronomiebereich und auch im Krankenhaus tätig. Der ständige Schicht- und Wochenenddienst war nicht mit der Kinderbetreuung vereinbar. Im Finanzamt hat Reuter Gleitzeiten. So kann er seine Kinder zur Schule bringen. Trotzdem habe man eine 41-Stunden-Woche, jedoch sind die Wochenenden frei, und es müssen keine Nachtschichten eingelegt werden, erläutert Reuter. Die Arbeitszeiten beim Finanzamt nennt er "familienfreundlich". Auch war er auf der Suche nach neuen Herausforderungen, die Aufgaben im Finanzamt erfüllen ihn. In seinen jüngeren Jahren hatte er keine Lust auf einen Bürojob, hat aber mit der Zeit seine Meinung geändert und 2019 eine Ausbildung beim Finanzamt begonnen. "Meine Eltern konnten seit meiner Geburt das erste Mal wieder ruhig schlafen", sagt Reuter und lacht. Er bezeichnet die Tätigkeit im Amt als "sicher" und "verantwortungsvoll", aber auch "anspruchsvoll". Anfangs habe er Bedenken gehabt, ob sein Künstlerdasein damit vereinbar sei. Er ist Musiker, schreibt eigene Texte und nimmt Lieder auf. Doch alle Sorge war verflogen, als die Kollegen Reuter sogar ermutigten, mit seiner Musik weiterzumachen.

Als Finanzbeamter muss man ein gewisses Verständnis für Zusammenhänge mitbringen und eigenständig arbeiten können. Reuter steht hinter seiner Berufswahl, kann sich rechtfertigen, wenn andere ihn kritisieren. "Man sieht, wofür man seine Arbeit macht", erklärt er. Das mache ihn stolz.

Baranow und Reuter würden die Ausbildung beim Finanzamt jedem empfehlen, der sich für Finanzen und die Arbeit mit Gesetzen interessiert. Auch biete dieser Beruf Aufstiegschancen, sagen beide.

Info: Nähere Informationen zur Ausbildung und zum Studium bei der Finanzverwaltung gibt es unter www.steuern-kann-ich-auch.de.