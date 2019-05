Die jüngst kursierenden Meldungen über Hygienemängel betreffen den McDonald’s in der Neulandstraße. Foto: Anjoulih Pawelka

Sinsheim. (cbe/fro/dpa) Es klingt alles andere als appetitlich: In einer Fast Food-Kette in Sinsheim habe es "schwere Mängel" gegeben, heißt es auf der Internetplattform "Topf Secret". Der Lagerraum sei verschmutzt gewesen, ein Wechsel des Fetts überfällig und das Spülwasser habe gestunken. Auf RNZ-Nachfrage räumt die Pressestelle von McDonald’s ein, dass der Fall "aktuell im Austausch mit dem zuständigen Franchise-Nehmer" geprüft werde.

Man prüfe, "inwieweit hier genannte Mängel überhaupt noch existent sind" und inwieweit man den Franchise-Nehmer oder dessen Mitarbeiter "durch zusätzliche Schulungsangebote unterstützen" könne. McDonalds betont jedoch, dass "die Lebensmittelsicherheit hier zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt war".

"Das hat null Aktualität", berichtet ein Pressesprecher schließlich auf mehrfache RNZ-Nachfrage. Denn zum Großteil seien diese Vorfälle auf bauliche Mängel zurückzuführen. So habe nach Darstellung des Pressesprechers das Spülwasser gestunken, weil ein Ablaufrohr undicht gewesen sei. Dieser Mangel sei mit weiteren aber bei einem Umbau behoben worden. Der letzte Bericht, auf den sich das Portal "Topf Secret" beziehe, stamme von vor einem Jahr, also vor der Zeit des Umbaus.

"Topf Secret" ist eine gemeinsame Plattform von "foodwatch" und der Transparenzinitiative "Frag den Staat". Beide Organisationen kritisieren, dass bisher nur ein Bruchteil der amtlichen Lebensmittelkontrollen aktiv durch die Behörden veröffentlicht werde. Mit ihrem Portal möchten sie für Bürger auch weiterhin die Möglichkeit schaffen, über das Verbraucherinformationsgesetz an amtliche Kontrollergebnisse wie jenes im Fall über die McDonald’s-Filiale in Sinsheim zu gelangen. Mitte Januar war das Angebot an den Start gegangen.