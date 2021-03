Sinsheim-Hilsbach. (jubu) "Das wäre mein Holz fürs nächste Jahr gewesen", sagt der Besitzer wehmütig. Im gleichen Moment kommt das Wasser der Feuerwehr mit dem glühenden Brennholz in Kontakt - eine riesige Rauchwolke aus den Hilsbacher Bruchwiesen wird vom starken Wind ins Dorf getrieben.

Ein Anwohner aus Elsenz hatte gegen 10.10 Uhr Feuerschein auf einer Anhöhe unweit der Verlängerung des Ebersbacher Weges gemeldet. Der Brandort befand sich in exponierter Lage und wurde im Verlauf des Löscheinsatzes mehrfach von Anwohnern gemeldet. "Zunächst war von einem brennenden Gartenhaus die Rede", so ein Feuerwehrsprecher gegenüber der RNZ. Beim Eintreffen der ersten Wehrleute aus Hilsbach und Weiler wurde festgestellt, dass ein Holzunterstand samt darunter gelagertem Holz in Flammen steht.

Da die Löschwasserversorgung an der Einsatzstelle schwierig war, kamen weitere wasserführende Fahrzeuge aus Sinsheim, Elsenz und Eppingen an die Einsatzstelle. Die eingesetzten Floriansjünger verhinderten eine Ausbreitung der Flammen und mussten nach dem ersten Ablöschen den Glut-Haufen auseinanderziehen. Das Sinsheimer und Eppinger Polizeirevier waren mit vier Streifenwagenbesatzungen vor Ort und übernehmen nun die Ermittlungen. Die Beamten gehen derzeit dem Verdacht der Brandstiftung nach.

Update: Donnerstag, 11. März 2021, 13.01 Uhr