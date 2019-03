Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Die Reifen aufpumpen oder kleinere Reparaturen am Fahrrad vornehmen - am Hoffenheimer Bahnhof ist das nun kein Problem mehr: Oberbürgermeister Jörg Albrecht und Ortsvorsteher Karlheinz Hess weihten die Radservice-Station ein.

Ein Aufkleber an der Türe der Station mit dem Logo "RadKultur Baden-Württemberg" zeigt deutlich, dass die Station, wie 24 andere auch, im Rahmen des Ausbaus des Radwegenetzes im Land eingerichtet wurde. Die Pump-und Reparaturstation für Fahrräder liegt hier am Knotenpunkt der Leimbach-Route mit Radwegen in alle Richtungen am S-Bahnhof sehr günstig. Sie beinhaltet eine Luftpumpe mit unterschiedlichen Anschlüssen für verschiedene Ventile, wie Hess bei einem spontanen Versuch feststellen konnte. Außerdem sind im Inneren der Station die nötigen Werkzeuge für kleinere Reparaturen an Stahlseilen befestigt. Eine Halterung macht es möglich, das Fahrrad in günstiger Arbeitshaltung aufzuhängen.

OB Jörg Albrecht und Tourismusbeauftragte Johanna Barth weihten mit Ortsvorsteher Karlheinz Hess die Radservice-Station am Hoffenheimer Bahnhofsparkplatz ein. Foto: Herbert Heß

Jörg Albrecht, selbst begeisterter Fahrradfahrer, stellte fest, dass in der Station keine Ersatzschläuche vorhanden sind. Die Stadt, die sich die Kosten für die Station mit dem Rhein-Neckar-Kreis teilt, wird Ersatzschläuche in unterschiedlicher Größe bereitstellen. Zudem verwies der OB darauf, dass an der alla-Hopp-Anlage im Stadtgebiet ebenfalls eine von der Stadt bezahlte Radservice-Station eingerichtet wurde. In der Station soll in Absprache mit dem Besitzer des Fahrradgeschäfts in der Sinsheimer Straße darauf hingewiesen werden, dass dort ebenfalls Hilfe bei Reparaturen am Fahrrad möglich ist.

Am frühen Nachmittag informierten sich fünf Mitglieder des Ortschaftsrates zusammen mit dem Ortsvorsteher über die neue Station. Sie regten an, einen Teil der Überdachung über den Fahrradständern auf der östlichen Seite des Bahnkörpers, die wenig genutzt werden, zum Schutz der Station auf die westliche Seite zu verlagern.