Eigentlich hatte die evangelische Kirchengemeinde den Abbruch des Schückhauses in Erwägung gezogen. Nun dürfen dort nur die nötigsten Renovierungen vorgenommen werden. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Hoffenheim. Vorrangig um die Zukunft des Schückhauses ging es bei einer Versammlung der evangelischen Kirchengemeinde in deren Gotteshaus. Denn das Gebäude sollte eigentlich abgerissen werden, um an gleicher Stelle ein neues Gemeindehaus zu bauen. Doch aktuell gilt ein von der Landeskirche verhängter Baustopp. Deshalb muss sich die Gemeinde auf dringende Reparaturen beschränken. Gemeindevertreter zeigten sich mit der Lage unzufrieden.

Was kirchliche Gebäude anbelangt, hängt in Hoffenheim vieles miteinander zusammen: Die Kirche wurde erst vor Kurzem saniert, unter anderem wegen Rissen in der Fassade. Die Arbeiten kosteten rund eine halbe Million Euro, 262.000 Euro muss die Gemeinde übernehmen. Hier hofft man auf weitere Zuschüsse. Sowohl diese Kosten als auch der Umbau des Schückhauses sollten ursprünglich mit dem Verkauf des bisherigen evangelischen Kindergartens finanziert werden, berichtete Reiner Bröcker. Doch Letzteres verhindert aktuell ein von der Landeskirche verhängter Baustopp.

Der verhinderte bereits den Abbruch des Schückhauses und die Errichtung eines neuen Gemeindehauses an gleicher Stelle. "Es werden nur noch Reparaturen durchgeführt, die unbedingt sein müssen", beschrieb Bröcker die aktuelle Vorgabe. Maximal 100.000 Euro dürfen investiert werden, die die Gemeinde zudem selbst schultern muss. Dafür sollen neue Fenster und eine neue Heizungsanlage installiert werden. "Vielleicht können wir ja noch Zuschüsse aus staatlichen Stellen bekommen", hofft Bröcker, "aber wir dürfen nicht das machen, was wir wollen." Zudem erklärte er: "Wenn wir gewusst hätten, dass wir im Schückhaus gar nicht viel machen dürfen, hätten wir nicht alle Bauplätze auf dem Kindergartengelände verkauft." Er sieht mögliche Veränderungen auf Bezirksebene als Ursache für den aktuellen Sparkurs: "Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Kirchengemeinden fusionieren müssen – vielleicht auch Hoffenheim und Zuzenhausen", befürchtet Bröcker.

Weiterhin wird im Kirchengemeinderat darüber nachgedacht, nach dem Verkauf des Kindergarten-Areals neue Grundstücke zu erwerben. In Frage kommen der Baugrund des Schückhauses, der sich noch im Besitz der Pflege Schönau befindet, sowie ein Nachbargebäude, dessen Besitzer kürzlich gestorben ist.

Weiter ging es mit Gemeindeaktivitäten des vergangenen Jahres, auf die Pfarrerin Vera Schleich zurückblickte. "Als ich die letzten Konfirmanden begrüßt habe, war hier Baustelle", ging sie zunächst auf die Renovierung der Kirche und den damit verbundenen Umzug ins katholische Gotteshaus oder nach Zuzenhausen ein. Auch der erste Auftritt des Posaunenchors nach langer Pause während der Auferstehungsfeier an Ostern war Schleich eine Erwähnung wert. An Karfreitag war zwei Musikerinnen ein Auftritt ermöglicht worden, aber auch der Kirchenchor war wieder zu hören. Allerdings ist das Gemeindesingen im Gotteshaus erst seit Sommer wieder erlaubt – und dann auch nur mit Maske. Am Gründonnerstag hatte es zudem einen Zoom-Gottesdienst gegeben, doch konnte sich die Gemeinde bislang noch nicht dazu entschließen, derartige digitale Andachten regulär anzubieten.

Die Gremienarbeit wurde vorwiegend in Form von Telefonkonferenzen erledigt, der Weihnachtsgottesdienst war ausgefallen. Und obwohl die Pfarrerin aktuell damit rechnet, dass dieser in zwei Monaten wieder stattfinden wird, sieht sie sich noch weit von der ersehnten Normalität entfernt: "Wir sind immer noch sehr eingeschränkt in unserem Tun, und ich glaube, es ist eine Aufgabe, die uns als Kirchengemeinde richtig schwer fällt", betonte Schleich. Sie konnte aber schon mehrere Corona-bedingt verschobene Hochzeiten und Taufen nachholen.