Von Julian Buchner und Friedemann Orths

Sinsheim. Bei der Begegnung der TSG 1899 Hoffenheim und des FC Bayern München ging es nicht nur auf dem Platz hoch her. Auch auf den Straßen rund um das Stadion und in der Innenstadt von Sinsheim war einiges geboten. Durch den Anreiseverkehr der Fans ging es aus allen Richtungen nur sehr schleppend bis gar nicht voran.

So zum Beispiel auf der L550 zwischen Weiler und Sinsheim, hier staute sich der Verkehr zeitweise bis zum Ortsausgang Weiler zurück. Ein Autofahrer berichtete, er habe mehr als eine Stunde für diesen Weg gebraucht. Die Zustände seinen unzumutbar.

Ebenfalls problematisch: Autofahrer parkten auf der eigentlich für den Verkehr gesperrten Zufahrt zum Rastplatz Kraichgau Süd, der von der L 550 zu erreichen ist. Und auch am Rande des Feldwegs, der zum Hasenpfad im Großen Wald führt, drängten sich die parkenden Autos dicht an dicht. "Das werden Sie immer wieder haben", sagte Polizeisprecher Dieter Klumpp im Gespräch mit der RNZ.

Auch auf dem Umleitungsabschnitt von der Jahnstraße kommend über den Rewe-Kreisel in die Schwarzwaldstraße und weiter Richtung Stadion ging es immer nur häppchenweise voran.

Ebenso zwischen Steinsfurt über die Neulandstrasse hin Richtung Stadion. An der Abzweigung Neulandstrasse in die Dietmar-Hopp Straße war Abbiegen in Richtung Stadion und Autobahn nicht möglich. Die Polizei hatte hier vorsorglich die Linksabbiegerspur gesperrt. Autofahrer, die auf die Autobahn wollten, mussten weiter geradeaus Richtung Messe, dort drehen um zurückfahren zu können und in der Folge über Rohrbach und die Sinsheimer Innenstadt auf die A6 zu gelangen.

Für viele war bereits die Anreise zur Nerven-Zerreißprobe geworden. Allerdings sei ab 15 Uhr eine freie Zufahrt zum Stadion möglich gewesen, betont Klumpp. Das zeige, dass die Fans den Rat der Polizei befolgt hätten, und rechtzeitig losgefahren seien.

Problematisch für den Verkehr auf der Autobahn waren Unfälle, die sich bereits morgens ereignet hatten. Der Erste war gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim passiert, berichtete Klumpp. Um 12.15 Uhr hatte es ein zweites Mal gekracht. Neben den anreisenden Fußballfans sorgte der erhöhte Rückreiseverkehr zum Ende der Faschingsferien für Stau auf der Autobahn. Gegen 14.30 Uhr, bilanzierte Klumpp, habe es zwischen Wiesloch und Sinsheim sechs Kilometer Stau gegeben; in der Gegenrichtung lag die Länge bei fünf Kilometern. Um 15.10 Uhr habe sich die Lage allerdings entspannt, alle Fans seien rechtzeitig im Stadion gewesen, erklärte der Polizeisprecher.

Rund 2500 Heimfans seien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln angereist, 700 Bayernfans aus der Region nutzten ebenfalls Bus und Bahn. Die sogenannten Ultras aus München seien mit kleineren Bussen und Privatautos zum Stadion gefahren, berichtete Klumpp.

Um einiges extremer gestaltete sich die Abreise der Fußballbegeisterten. Das Stadion war ausverkauft und rund 30.000 Fans, von denen viele mit dem Fahrzeug angereist waren, wollten alle auf einmal wieder Richtung Heimat. Dadurch kam es zwischenzeitlich zu einem vollständigen Verkehrskollaps, bei dem auf der Neulandstraße sowie auf der Dietmar-Hopp-Straße und Schwarzwaldstraße in Richtung Innenstadt der Verkehr komplett zum Erliegen gekommen war. Hier bewegte sich für circa eine Stunde kein Fahrzeug. Es ging weder vor noch zurück.

Auch eine Stunde danach war gegen 19 Uhr das Verkehrsaufkommen auf der Neulandstraße noch so stark, dass mehrmals minutenlang nichts mehr ging. Das Verkehrschaos rund um die Pre Zero Arena wurde begleitet von Hupkonzerten und Martinshornklängen der Einsatzfahrzeuge, die sich nur mit großer Mühe ihren Weg durch die Blechlawinen bahnen konnten.

Auch auf der Autobahn musste die Polizei einschreiten und den Verkehr regeln. Kurz nach Spielende war die Richtungsfahrbahn Mannheim, so teilte es die Straßenverkehrszentrale am Samstagabend mit, rund eine Stunde komplett gesperrt worden. Eine Streifenwagenbesatzung indes regelte den auf die Autobahn auffahrenden Verkehr mittels Winkerkelle. Erst gegen 19.30 Uhr begann sich die Verkehrslage dann zu entspannen. "Jetzt läuft’s besser", teilte Klumpp mit. Sein Fazit: "Es hat eine gute Stunde länger gedauert als bei normalen Spielen."

Update: Sonntag, 1. März 2020, 21.20 Uhr