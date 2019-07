Ein schwarzer Ölfilm auf dem Balzfeldergraben sorgte in Hoffenheim für Aufregung. ​Foto: jubu

Sinsheim. (jubu) Für Aufregung sorgte eine Gewässerverunreinigung am Samstagabend im Stadtteil Hoffenheim. Anwohner der Kleingartenanlage in der Eschelbacher Straße verständigten gegen 19 Uhr die Integrierte Leitstelle, nachdem sie einen schwarzen Ölfilm auf dem Balzfeldergraben feststellten, einem Zulauf zur in unmittelbarer Nähe befindlichen Elsenz.

Wehrleute aus Hoffenheim und Zuzenhausen waren schnell vor Ort und stellten eine starke Verunreinigung durch schwarze Farbe fest. Umgehend richteten sie eine Ölsperre ein und verteilten Bindemittel.

Nachdem die Verunreinigung beseitigt worden war, spülten die Feuerwehrkräfte den Zulauf mit rund 4000 Liter Wasser. Da der Verursacher unbekannt war, kam das Sinsheimer Polizeirevier vor Ort und stellte Proben der Flüssigkeit sicher. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz beendet.

Erst Anfang dieses Jahres hielt eine Verunreinigung an gleicher Stelle die Feuerwehrkräfte in Atem. Die Verunreinigung, welche schließlich in die Elsenz gelangte, entsprang ebenfalls dem Balzfeldergraben. Auch damals konnte kein Verursacher festgestellt werden.