Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. Wo noch vor nicht allzu langer Zeit die Gewächshäuser der Gärtnerei Eisele standen, soll bereits Mitte diesen Jahres der Wohnpark "Am Hilsbach" in die Höhe wachsen: 24 Reihenhäuser wird dort die Deutsche Reihenhaus AG (Köln) errichten. Doch während das Projekt für Ortsvorsteher Martin Gund als "schönes Beispiel für Nachverdichtung innerorts" gilt, äußern manche Hilsbacher deutliche Kritik: Der kleine Bach, der nicht nur den Namen des Dorfs trägt, sondern auch der künftigen Siedlung, durch die er fließt – er wird wohl in seinem künstlichen Bett bleiben. Und dadurch unsichtbar sein.

Der Hilsbach fließt mitten durch das Gelände, wurde aber vor 50 Jahren verdolt. "Jetzt wäre die Chance, ihn wieder freizulegen", sagt ein Nachbar, der anonym bleiben möchte. Gemeinsam mit weiteren Rentnern kümmert sich der Mann ehrenamtlich unter anderem um die Schwalbenkolonie in der Breiten Straße, nahe der Baustelle. Die Vögel müssten – mangels eines offenen Gewässers in Reichweite während der heißen Sommermonate – anderweitig mit Wasser versorgt werden. Neben der Möglichkeit für die Vögel, aus einem offenen Gewässer zu trinken, sinke bei einer Freilegung außerdem die Fließgeschwindigkeit des Hilsbachs, sagt die Gruppe. Das Hochwasserrisiko würde ebenfalls vermindert.

All dies ist im Rathaus nichts Neues: "Es gab Überlegungen, den Hilsbach zu öffnen", versichert Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Doch dies sei an den Rahmenbedingungen gescheitert. Bei dem riesigen ehemaligen Gärtnerei-Gelände handle es sich um ein Privatgrundstück, das ebenfalls privat veräußert wurde. Der verdolte Bereich gehöre zwar der Stadt Sinsheim; einer Öffnung stehe jedoch der dann per Gesetz einzuhaltende Gewässerrandstreifen im Weg: Der Platz hätte "nicht ausgereicht", schildert Albrecht nach Rücksprache mit Verantwortlichen mehrerer beteiligter Fachbereiche.

So sollen die Häuser einmal aussehen. Animation: Deutsche Reihenhaus AG

Bei einer Freilegung müsse man "einen Schutzstreifen mit der Bebauung einhalten", erläutert Albrecht weiter. Dieser Streifen betrage "7,50 Meter links und rechts in jedem Fall", sagt auch Achim Behn, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Deutschen Reihenhaus AG, nach Rücksprache mit der Hochbauabteilung des Baukonzerns. Behns Schilderung zufolge, hätte der Eigentümer des Gärtnerei-Grundstücks Fläche in erheblichem Umfang "abgeben" müssen. Es gebe "keine rechtliche Grundlage, jemanden zu verpflichten, zu öffnen", sagt Albrecht, "noch dazu unter diesen Rahmenbedingungen".

Trotzdem sei man im Rathaus "in erheblichem Umfang" bemüht gewesen, den Hilsbach zu renaturieren; ein Ingenieurbüro habe ein solches Vorhaben zusätzlich überprüft. Zunächst sei ein Ankauf des Grundstücks ins Auge gefasst worden, was allerdings am Preis und damit "auch an der Bereitschaft des Voreigentümers" gescheitert sei. Das heißt: Finanziell wurde man sich während der Gespräche nicht einig. Anfang 2021 wurde die Baugenehmigung erteilt, womit der Fall für die Stadt abgeschlossen war.

"Nicht unterschätzen" dürfe man laut Baukonzern-Sprecher Behn den "mit der Öffnung eines solchen Gewässers verbundenen Aufwand". Die Gärtnerei habe bis zu 80 Zentimeter unterhalb der angrenzenden Breiten Straße gelegen. Im Rahmen der Erdarbeiten, die Anfang November begonnen haben, sei der Höhenunterschied zunächst durch Auffüllen mit Erde ausgeglichen worden.

Nun soll alles ganz schnell gehen: Einen weiterhin milden Winter vorausgesetzt, soll nach Planung des Unternehmens bereits in der zweiten Januarhälfte mit dem Rohbau begonnen werden. Mitte März sollen die 24 Reihenhäuser aufgestellt werden. Dies dauere laut dem Unternehmenssprecher "etwa zwei Wochen bei zwei bis drei Häusern pro Tag". Ende April soll die Siedlung bezugsfertig sein; 15 der Häuser seien bereits reserviert.

Keinen Hinweis darauf, dass der kleine Hilsbach zwischen den Häusern im Gebiet "Am Hilsbach" fließt, werden wohl deren künftige Bewohner finden: Nur die Älteren im Dorf wissen noch davon: "Wir haben früher am Bach gespielt", erinnert sich eine Seniorin. Sie konnte beschreiben, wie es vor dem Bau der Gärtnerei Eisele in der Breiten Straße ausgesehen hat.

Info: Falls RNZ-Leser noch Fotos aus dieser Zeit besitzen, freut sich die Redaktion über Zusendungen an unsere E-Mail-Adresse red-sinsheim@rnz.de.