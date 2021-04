Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Einfach nur sinnlos, dumm. So beschreibt es Geert Houtakkers, Vorsitzender des Sportvereins Hilsbach. Und auch Ortsvorsteher Martin Gund ärgert sich, der Verein mache in normalen Zeiten "tolle Jugendarbeit". Nun beschäftigt den SV ein Vandalismusfall auf dem Vereinsgelände.

Es gehört einiges an Kraft und Zerstörungswille dazu, das sieht man sofort: Bei einem großen Trainingstor aus Aluminiumrohren wurde der seitliche Rahmen an zwei Stellen durchbrochen. Kaum nachvollziehbar, wie man es schafft, die Hohlrohre mit drei Zentimetern Durchmesser durchzubrechen. Wurden Hilfsmittel benutzt? Keiner weiß es momentan. Zerstört wurden außerdem zwei kleinere Jugendtore, ebenfalls aus Metallrohren, teils verschweißt und teils gesteckt, die auf Rollen stehen. Die Teile wirken wir plattgewalzt, die Rollen liegen verteilt übers Gelände. Houtakkers glaubt nicht, dass man sie reparieren kann. Rund 800 bis 1000 Euro kostet das große Tor, zwischen 200 und 300 muss man für die kleinen Varianten ansetzen.

Nach den Einbrechern kamen jetzt die Vandalen und zerstörten mit Brachialgewalt Tore, Tür und Zaun auf dem Gelände des Hilsbacher Sportvereins. Nun sollen Aufnahmen von Videokameras ausgewertet werden. Foto: SV Hilsbach

Und damit nicht genug: Wer auch immer hier gewütet hat, reagierte sich dann noch an einer Metalltüre ab, die auf das Gelände führt. Die massive Türklinke ist kaputt, sehr wahrscheinlich nach einem wuchtigen – von oben ausgeführten – Fußtritt. Schließlich wurde ein Zaun heruntergedrückt, der den Trainingsplatz umfasst. Dahinter liegt Wald.

Gut möglich, dass der oder die Verursacher in den Wald abhauten oder von dort aufs Gelände kamen. "Eigentlich", erläutert Houtakkers, "ist die Tür zum Trainingsgelände offen." Entweder hätten die Täter dies nicht gewusst, oder sie seien vielleicht gestört worden. Am Samstagmorgen, 24. April, entdeckten Vereinsmitglieder, die beim Jogging zufällig am Platz vorbeikamen, "dass was nicht stimmt". Der Vize-Vorsitzende und der Leiter der Alte Herren-Abteilung hätten sich als Erste ein Bild vor Ort gemacht. Inzwischen gehen sie davon aus, dass sich die Tat in der Nacht von Freitag auf Samstag zugetragen haben muss.

Das Vereinsgelände liegt abseits, wenn auch in einem tagsüber und auch am Abend rege frequentierten Gebiet. Das Areal in der Nähe des Hilsbacher Sees und des städtischen Wanderpfads zum Aussichtspunkt am Eichelberg ist der örtliche Naherholungsraum, viele spazieren und joggen hier; eine nahe Grillhütte ist ein beliebter Treffpunkt. Auch aus dem Sinsheimer Umland treffen sich hier regelmäßig Leute für eine Wanderung. "Vielleicht hat jemand was gesehen", hofft Houtakkers. Zwar kam noch am Samstag die Polizei vor Ort – viel mehr, als eine Anzeige gegen Unbekannt aufnehmen, konnten die Beamten jedoch auch nicht tun.

Deshalb macht sich Houtakkers nicht die größten Hoffungen, dass sich die Sache aufklärt. Er erinnert an "drei Einbrüche ins Vereinsheim" – in den Jahren 2014, 2017 und 2018 – deren Nachforschungen ebenfalls im Sand verliefen: "Es hat sich bislang nichts ergeben." Beim ersten Einbruch hebelten die Einbrecher Fenster auf, warfen einen Gefrierschrank und Getränkekisten um, stemmten Zigarettenautomaten auf und entkamen mit Zigaretten, Bargeld und dem Video-Beamer des Vereins. Drei Jahre später wurden erneut Zigaretten und Geld entwendet; im Folgejahr schoben die Täter einen Rollladen hoch, hebelten das Fenster auf und gelangten über eine Umkleidekabine in einen Büroraum, den sie durchsuchten. Anschließend hebelten sie im Vereinsheim zwei Türen auf und gelangten in den Gastraum. Dort nahmen sie 100 Euro inklusive Kasse mit – hatten aber 2000 Euro Schaden angerichtet. Nach dem dritten Einbruch hatte der Verein öffentlichkeitswirksam kommuniziert, dass es "bei uns nichts zu holen" gebe – nicht einmal Zigaretten.

Alle drei Einbrüche spielten sich in den Monaten April und Mai ab – ähnlich wie der jüngste Vandalismusfall. Ein Zufall? Jedenfalls fällt auf, dass der oder die Täter jetzt – anders als bei vielen ähnlichen Zerstörungsakten, etwa mit feiernden und über die Stränge schlagenden Jugendlichen – keine weiteren Spuren auf dem SV-Gelände hinterlassen haben. Weder Getränkedosen, noch Müll, noch Zigarettenstummel konnten gefunden werden. Merkwürdig? Zusammenhänge hält man bei der Polizeidirektion Mannheim aufgrund der langen Zeit zwischen den Vorfällen für "eher unwahrscheinlich", könne "nichts ausschließen", habe aber zurzeit keine Anhaltspunkte. "Jedenfalls eine rundum sinnlose Tat", sagt Ortsvorsteher Gund.

Auch Houtakkers sieht keine Anhaltspunkte für einen Einbruchsversuch. "An den Rollläden sind keine Spuren", auch die Tür zum Vereinsheim sei unversehrt. Unklar ist, ob eine auf dem Gelände postierte Videoüberwachungsanlage – installiert in der Zeit unmittelbar nach dem jüngsten Einbruch – Erkenntnisse liefert. Mit der Anlage verknüpfte Warn-Apps auf den Smartphones einiger Mitglieder hätten allerdings nicht ausgelöst. Diesen Dienstag soll das Material ausgewertet werden.

Den Betrieb des mit 420 Mitgliedern und 120 Jugendlichen größten Vereins im Ort beeinträchtigt der Vorfall Corona-bedingt nicht, sagt der Vorsitzende, "weil sowieso nichts ist". Wenn der Trainingsbetrieb wieder losgeht, habe man "sechs Jugendtore in Reserve".