Sinsheim-Hilsbach. (pol/mare) Am Ortsausgang von Hilsbach hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Eine 21-jährige VW-Polo-Fahrerin war gegen 14.45 Uhr von der Landesstraße L551 kommend auf der K4282 in Richtung Hilsbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Hilsbach kam sie in einer S-Kurve auf der nassen Fahrbahn nach links von der Straße ab. Beim Versuch gegenzulenken verlor sie die Kontrolle über den Polo und schleuderte nach rechts in die Böschung, wo sich der VW überschlug.

Die Fahrerin zog sich neben einem Schock nicht wie zuerst von der Polizei gemeldet leicht, sondern schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen.

Das Auto musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die K4282 war bis 15.25 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Update: Sonntag, 6. Oktober 2019, 17.09 Uhr