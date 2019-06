Sinsheim-Hilsbach. (cba) Wenn Bernd Peter Fleming und Bruno Masselon im ländlichen Idyll ihres Bauernhauses in Hilsbach vorm Mikro sitzen, in die Tasten des Pianos greifen und den musikalischen Harmonien lauschen, haben sie sich eines Titels von Weltformat angenommen. Der deutsche Beitrag zum Eurovision Song Contest, mit dem Joy Fleming im Jahr 1975 zwar nur auf dem 17. Platz landete, mit dem sie aber dennoch einen unvergessenen Schlager-Klassiker vertonte, wird neu aufgelegt: "Ein Lied kann eine Brücke sein". Diesen Kult-Song wollen der Sohn und der Witwer der 2017 verstorbenen Sängerin nun neu interpretieren und an ihrem zweiten Todestag, am 27. September, auf CD präsentieren.

Doch bis es so weit ist, sind noch viele andere Dinge zu regeln, die alle als Hommage an die Rock-Röhre mit der unvergessenen Stimme zu verstehen sind. Etwa die Organisation der "Unescon", der ersten internationalen "Song Contest Convention", die vom 28. bis 30. Juni in Hannover stattfindet - gewissermaßen ein Wacken-Festival für die Eurovision-Szene und ein Wochenende mit dickem Programmheft, in dem auch Joy Fleming, die die letzten 40 Jahre ihres Lebens in Hilsbach lebte, gewürdigt wird.

Der Höhepunkt der Unescon wird ein Galakonzert mit einem Live-Orchester und einer anschließenden offiziellen Party am Samstag sein. Corinna May, Freundin der verstorbenen Hilsbacher Künstlerin, wird beim Festival den Kult-Klassiker "Ein Lied kann eine Brücke sein" zusammen mit dem Live-Orchester singen. Mit dabei ist außerdem Irving Wolther, der führende deutsche Experte für den Eurovision Song Contest und zudem Initiator der Unescon, der maßgeblich von dem in Hilsbach lebenden Bernd Peter Fleming unterstützt wird.

Was sonst noch in der Mache ist? Die Organisation für den neuen Joy Fleming-Preis. Bis zum 31. August können sich Nachwuchstalente noch bewerben. Der mit 2000 Euro dotierte Preis wird am 25. Oktober im Mannheimer Capitol vergeben. Die Bewerbungen müssen per Gesangsvideo unter www.joy-fleming-official.de oder unter www.bernd-peter-fleming.de eingereicht werden. Das Lied muss aus einer vorgegebenen Liste mit 28 Liedern aus dem Repertoire Joy Flemings stammen.

Auch weitere Hommage-Abende deutschlandweit stehen an, nachdem der Auftakt "Joy the world" in Mannheim groß gefeiert wurde: So wird das Konzert, bei dem zahlreiche Freunde und bekannte Künstler der Blues-Ikone zu Gast sind und bei dem auch Bernd Peter Fleming als Sänger auftritt, am 24. August in Berlin, am Todestag, also am 27. September, in Saarlouis, und am 12. Dezember in Braunschweig wiederholt.

Unterdessen stehen Proben an: Nämlich im heimischen Tonstudio in Hilsbach, wo Bernd Peter Fleming und Bruno Masselon die zahlreichen Auftritte, Konzerte und die Neu-Interpretation des Titels, der zu den größten Erfolgen Joy Flemings zählt, auch immer noch als Trauerarbeit verstehen.