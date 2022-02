Sinsheim-Hilsbach. (jubu) Als die Alarmmeldung um 11.30 Uhr bei den Rettungskräften einging, war noch von einem zischenden Gastank mit einer Delle die Rede. Die Einsatzkräfte machten sich auf den Weg in die Straße "Am Stadtgraben". An einem Gastank in der Garage eines leerstehenden Hauses war bereits am Wochenende bei Renovierungsarbeiten eine minimale Undichte am Gas-Tank entdeckt worden. Die Besitzer verständigten den Gaslieferant, um den Tank zu reparieren. "Das war erstmal keine große Sache", erklärt Bernd Huber von der Sinsheimer Feuerwehr.

Als der beauftragte Gasmann am Mittwochvormittag mit der Reparatur beginnen wollte, staunte er nicht schlecht über die ankommenden Polizei- und Feuerwehrfahrzeuge. Nachbarn hatten nun den Notruf verständigt, nachdem sie einen starken Gasgeruch wahrgenommen hatten.

"Im Laufe der Woche war das Sicherheitsventil durch das ausgetretene Gas vereist, was für Laien wie eine Beule aussah", sagte Huber weiter. Mit Warngeräten gingen die Kräfte in die Garage vor und konnten das Leck verschließen. Der 1800-Liter-Tank soll im Zuge der Renovierungsarbeiten getauscht werden, hieß es. Das übrige Gas verflüchtigte sich schnell im Wind.