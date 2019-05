Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Wenn Förster Dietmar Weiland das Gabholz auszeichnet, dann zelebriert er das ein bisschen. Er hängt sich einen Ledertornister um, in dem ein eigenartiges Gerät mit rundem Eisenkopf und ein Stempelkissen mit schwarzer Schuhcreme stecken: Mit dem alten Nummerierungshammer schlägt er zweistellige Losnummern in die am Wegrand bereitliegenden Ster. Alois Markheiser bekommt dieses Jahr die 19.

In der modernen Forstwirtschaft nimmt man Plastikschildlein zum Auszeichnen oder rosa Sprühfarbe. Doch Bürgergabholz hat nichts mit moderner Forstwirtschaft zu tun und wirkt wie ein Anachronismus. "Es ist eins der letzten greifbaren alten Rechte, die einem Bürger einer Gemeinde zustehen und durch die er ein Naturgut bekommt", sagt Weiland fast ein wenig nachdenklich.

"Jetzt stirbt es allmählich aus." Weiland erinnert sich "an die Warteschlangen vor den Verwaltungsstellen", als er vor 20 Jahren im Stadtwald seinen Dienst antrat. Heute sind es noch sieben Gabholzberechtigte in Hilsbach, jeweils vier in Hoffenheim und Weiler, drei in Rohrbach und Steinsfurt, ein einziger Berechtigter lebt in der Sinsheimer Kernstadt.

Weiland schob Überstunden im Stadtarchiv, blätterte in Wilhelm Bauers längst vergriffenen "Skizzen einer badischen Kleinstadt", verfolgte die Spur des Bürgergabholzes bis zurück ins Jahr 1445 als unter Pfalzgraf Otto vom "Allmendholz" die Rede war. Nach der Zerstörung Sinsheims im Dreißigjährigen Krieg 1689 ermächtigte Bürgermeister Hans Ziegler die Bedürftigen der Stadt "Holz aus dem Stadtwald zu entnehmen". Und sogar Goethe habe auf seiner Italienreise mitbekommen, schmunzelt Weiland, dass es die Bewohner seines "heiteren Landstädtchens" offenbar "ziemlich mit dem Thema Holz hatten". Der Dichterfürst notiert im Jahr 1797: "Ein Klafter Holz, sechs Fuß breit, sechs Fuß hoch und die Scheiter vier Fuß lang kostet bis ans Haus 18 Gulden." 1816 bekamen Stadtschreiber und Kirchenbedienstete vier Klafter Holz von der Stadt, Feldschützen drei, Zehntdiener zwei, Schullehrer drei und die Hebamme immerhin noch ein Klafter, dazu jeweils mehrere "Buschel" minderwertiges Holz. Ins Jahr 1909 datiert das heute noch existierende System: Damals konnte man sich das Gabholzrecht kaufen, sagt das Stadtarchiv, je nach Status - ob nun "Badener", oder "Manns-person", "Einheimischer" oder "nach Heirat einer Bürgerstochter" - verschiedenartig gestaffelt für zwischen 283 und 359 Reichsmark.

Daraus geht hervor: Das Gabholz, "die Goob", wie die Hilsbacher dazu sagen, war schon immer sehr begehrt. Sie ist es bis heute bei den wenigen, die sie noch bekommen, sagt Alois Markheiser. Längst nicht jeder, der sein Recht geltend machen wollte, konnte dies auch tun, schildert Weiland. Auch das Nachhaltigkeitsgebot in der Forstwirtschaft sorgte dafür, dass es "gewissermaßen mehr Bürger gab als Rechte". Starb ein Gabholzberechtigter, wurde sein Recht dadurch frei. Es gibt Legenden im Kraichgau, denen zufolge manch am Gabholzrecht Interessierter besonders aufmerksam "aufs Totenglöcklein gehört hat". Seit den 1950er-Jahren wurde die Bürgergabe nicht mehr neu vergeben.

Alois Markheiser - selbst Waldarbeiter von 1974 bis 1992 - ist 87 Jahre alt und einer der letzten Gabholzberechtigten in der Stadt. Er kann sich erinnern, dass zu den Hoch-Zeiten des Bürgergabholzes "der Teufel los war": Damals machten sie im Winter zu dritt im damaligen Bezirk Hilsbach-Weiler "zwischen 800 und 1000 Ster" Feuerholz. Im Vergleich: Die sieben noch lebenden Hilsbacher Gabholzberechtigten bekommen je zwei Ster, für die sie nur einen eher symbolischen Waldarbeiterlohn und einen Obolus für den Erhalt des Waldes zahlen, 46 Euro kosten Markheisers zwei Ster Gabholz dieses Jahr. Im Jahr 1957 hatte Markheisers Vater Alois senior die Zulassung seines "angeborenen Bürgerrechts" erhalten. Alois junior erbte das Recht von seinem Vater, der Küfer war.

So war es öfter in den Kraichgauer Familien, was die Sache nicht immer vereinfacht hätte. Markheiser erinnert sich: "Da waren Zwillingsbrüder", die sich beim Ausgabetermin vor dem Rathaus "beinahe auf die Gosch’ gehaut" hätten, im Streit, "wer der Erstgeborene war."