Sinsheim. (cbe) Die Heimattage warten mit über 300 Veranstaltungen auf, viele thematisieren positive Aspekte des Heimatbegriffs, beispielsweise aus den Bereichen Geschichte und Kultur. Doch um wessen Heimat handelt es sich? Wer gehört dazu, wer nicht? Der Begriff "Heimat" werde auch missbraucht und benutzt, um Personen auszuschließen. "Unser Beitrag ist es deshalb, den Heimatbegriff kritisch in den Blick zu nehmen", erklärt Markus Bosler, Leiter des städtischen Kinder- und Jugendreferats. Zahlreiche Beteiligte setzen dies in der Woche für Demokratie und Toleranz um. Sie umfasst vom 10. bis 14. Februar Veranstaltungen für Jung und Alt – vom Vortrag über einen Workshop zur Filmvorführung, einer Lesung und Klassengesprächen.

"Mit uns oder gegen uns! Rechtsextremistische Heimat- und Identitätskonstruktionen" heißt der Titel des Eröffnungsvortrags eines Vertreters des Landesamts für Verfassungsschutz am kommenden Montag um 18.30 Uhr im Jugendhaus. Mit Blick auf die Heimattage beschäftigt sich der Vortrag mit der Konstruktion von Heimatgefühlen und Identität bei Rechtsextremisten, insbesondere bei Organisationen der sogenannten "Neuen Rechten". Hierzu gehört beispielsweise die "Identitäre Bewegung", deren Vertreter in Sinsheim bereits demonstriert haben. Laut Maren Diebel-Ebers, Gewerkschaftssekretärin beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), stellt diese Gruppe ihre Radikalität nicht so offen zur Schau, weshalb deren Ziele für Außenstehende häufig schwerer zu erkennen seien.

Hintergrund Die Woche für Demokratie und Toleranz ist eine gemeinsame Aktion des DGB, der IG Metall, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Buchhandlung Doll, des Vereins "Cinema Paradiso", der Stadtverwaltung, des Bündnisses für Toleranz, des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, des Fanprojekts Hoffenheim und der Landeszentrale für Politische Bildung. (cbe) Die Woche für Demokratie und Toleranz ist eine gemeinsame Aktion des DGB, der IG Metall, der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Buchhandlung Doll, des Vereins "Cinema Paradiso", der Stadtverwaltung, des Bündnisses für Toleranz, des Demokratiezentrums Baden-Württemberg, des Fanprojekts Hoffenheim und der Landeszentrale für Politische Bildung. (cbe)

[-] Weniger anzeigen

Pädagogische Fachkräfte können am Dienstag, 11. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr am Seminar "Gesellschaft unter Strom – Im Spannungsfeld radikaler Ideologien" in der Kraichgau-Realschule teilnehmen. Der Workshop gibt anhand von Propagandamaterial einen Einblick in Ideologien und die Rekrutierungspraktiken radikaler Gruppen. Zudem geht es darum, wie Lehrer präventiv tätig sein können. "Dazu braucht es erst einmal das Wissen und eine eigene Haltung", betont Bosler. Interessierte können sich per E-Mail an mannheim@dgb.de oder unter Telefon 0621 / 15047019 anmelden.

Dass offenbar einige Kinder in einem demokratiefeindlichen Umfeld aufwachsen, beispielsweise, indem Eltern oder Großeltern radikales Gedankengut an sie weitergeben, behandelt der Film "Kleine Germanen". Er wird am Mittwoch, 12. Februar, um 18 und 20.30 Uhr im Kino "Citydome" gezeigt. Im Anschluss an den Film können Zuschauer mit dem Regisseur Frank Geiger diskutieren. Der Eintritt kostet 5,50 Euro, Karten sind im Citydome erhältlich, auch telefonisch unter 07261 / 6569555 oder im Internet unter www.citydome-sinsheim.de

Der 30-jährige Aussteiger Christian E. Weißgerber liest am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr in der Buchhandlung Doll aus seinem Buch "Mein Vaterland! Warum ich ein Nazi war". Dabei thematisiert er unter anderem, warum er überhaupt Neo-Nazi geworden war und welche Konsequenzen sein Ausstieg hatte. Karten für fünf Euro gibt es bei der Buchhandlung Doll.

Der Film "Zahor – erinnere Dich", der die Geschichte der Hoffenheimer Juden Menachem und Fred Maier erzählt, wird in der ganzen Woche in 20 Klassen an verschiedenen Sinsheimer Schulen gezeigt und anschließend besprochen.

Bosler hat beobachtet, dass extreme Positionen salonfähig geworden sind. Und er betont, dass man für den Erhalt der Demokratie etwas tun müsse. Zudem genüge es nicht, immer nur zu reagieren – man muss selbst aktiv werden, findet Diebel-Ebers. Vor diesem Hintergrund sei die Woche für Demokratie und Toleranz wichtig.