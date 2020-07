Von Christian Beck

Sinsheim. Im Schwimmbadweg wird zu schnell gefahren. Und zwar so massiv, dass bei Kontrollen innerhalb von zweieinhalb Stunden 21 Führerscheine einkassiert wurden. Die Randnotiz, die am Donnerstagabend im Ausschuss für Angelegenheiten der Kernstadt für großes Staunen unter den Räten sorgte, versinnbildlicht eine Herausforderung der Stadt: Wie können die Bedingungen für Radfahrer verbessert werden? Mehrere neuralgische Stellen wurden besprochen, Lösungsansätze diskutiert.

> Im Schwimmbadweg gilt Tempo 30. Doch viele halten sich nicht daran. Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer spricht von "gnadenlosen Überschreitungen", massive Geschwindigkeitskontrollen brächten keine Verbesserung. Fahrradfahrer hier zu schützen, gestaltet sich jedoch als schwierig: Auf dem Bürgersteig seien zu viele Fußgänger unterwegs, erklärte Alex Riederer (Grüne). Eine Fahrradstraße, die für Autos ebenfalls zugelassen ist, beispielsweise wie die Plöck in Heidelberg, schlug Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) vor. Doch hier müsste das Fahrrad das meistgenutzte Verkehrsmittel sein, erklärte Polizeihauptkommissar Felix Gärtner. Ein Fahrradschutzstreifen sei eigentlich auch nicht möglich, führte Gärtner aus: Der Schwimmbadweg ist dafür zu schmal.

Martin Sichelstiel von der Lokalen Agenda-Gruppe Radwegenetz regte an, den Autoverkehr dort zu verlangsamen. Das Problem sei, dass die neu ausgebaute Strecke dazu einlade, schneller zu fahren. Außerdem soll geprüft werden, ob doch ein Fahrradschutzstreifen angelegt werden kann. Denn es gibt Pilotprojekte in Bereichen, die eigentlich zu schmal sind. Diese müssen vom Innenministerium genehmigt und wissenschaftlich begleitet werden. Ein solches Projekt ist beispielsweise der Fahrradschutzstreifen in der Heinsheimer Straße in Bad Rappenau.

An der Kreuzung In der Au ist es oft schwierig, über die Straße zu kommen. Foto: Christian Beck

> In der Au wird ebenfalls oft zu schnell gefahren. Fahrradfahrer, die vom Froschwiesenweg oder aus Richtung Wiesental dort die Straße überqueren möchten, stehen oft lange oder gehen ein Risiko ein. Hier sieht die Polizei keinen Bedarf, etwas zu verändern, da der Bereich weit einsehbar ist. Zudem gäbe es dort kaum Unfälle. Dies löste unter vielen Räten einen Sturm der Entrüstung aus. "Vor der Stadthalle musste erst eine Frau sterben, bis eine Ampel gebaut wurde", erinnerte sich Peter Hesch (CDU). Sebastian Mahner, Sprecher der Agenda-Gruppe Radwegenetz, warf ein: "Es gibt kaum eine Stelle in Sinsheim, an der man mit so wenig Mitteln so viel tun könnte." Das Problem: Die Straße ist Bedarfsumleitung der Autobahn, deshalb muss das Regierungspräsidium bauliche Veränderungen genehmigen. Eine kleine Insel in der Mitte der Straße, die das Überqueren in zwei Etappen möglich machen soll, ist laut Anja Fürstenberger (Grüne) keine Option, da viele Radfahrer mit Anhängern unterwegs sind, die dort keinen Platz hätten. Der Polizeihauptkommissar schlug vor, die Fahrbahn an dieser Stelle einzuengen.

> Von der Allee zur Dr.-Sieber-Halle ist es für Radler ebenfalls nicht leicht, da zunächst auch die Einfahrt zum Karlsplatz überquert werden muss. Und hier fahren viele Autos ein und aus. Mehrere Räte erklärten, dass sie deshalb mit dem Rad ein Stück auf dem Gehweg bis zur Ampel fahren, auch wenn das so nicht erlaubt ist. Laut Baudezernent Tobias Schutz soll sich die Situation dort verbessern, wenn der Karlsplatz umgestaltet wird. Dann soll ein Teil der Grünanlage weichen, damit mehr Radfahrer an der Ampel warten können. Zudem soll geprüft werden, ob im Ampelbereich eine explizite Doppelnutzung für Fußgänger und Radfahrer eingerichtet wird. Mahner nannte diese Idee charmant, da so auch ein sicherer Fahrradweg für Kinder, die zum Freibad fahren, geschaffen werden könne.

An der Kreuzung Dührener Straße/Am Bachdamm müssen Radler ebenfalls auf eine Lücke hoffen. Foto: Christian Beck

> Die Kreuzung Dührener Straße/Am Bachdamm/Südliche Ringstraße wurde ebenfalls diskutiert. Annerose Hassert (Aktiv für Sinsheim) schlug eine Ampel vor, doch diese dürfte wohl nicht genehmigt werden, weil es in der Nähe bereits andere Ampeln gibt. Von einem Zebrastreifen riet der Polizeihauptkommissar ab: "Wenn ein Radfahrer da nicht absteigt, sondern darüberfährt, ist es rechtlich so, als ob der Zebrastreifen nicht da wäre." Komme es zum Unfall, sei der Radler schuld. Es wird deshalb überlegt, ob Radfahrer über einen anderen Weg geführt werden können.

> An weiteren Projekten für den Radverkehr wird gearbeitet: Wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht bekannt gab, beschäftigt sich ein Kreistagsausschuss in Kürze mit einem möglichen Radwegs zwischen Steinsfurt und Adersbach. Auch der so genannte Hagwiesenweg unterhalb der Burg Steinsberg wurde angesprochen. Laut Schutz würde der nicht billig, weil er asphaltiert werden müsse. Aufgrund der Steigungen und der Hanglage sei Schotter keine Option. Zahlreiche weitere neuralgische Stellen hat die Agenda-Grupe zusammengetragen.

> Wie geht es weiter? Die Stadt arbeitet an einem Radverkehrskonzept. Dazu sollen laut Schutz zunächst Mängel analysiert und dann in Workshops mit Gemeinderäten, der Agenda-Gruppe, der Polizei und der Verwaltung besprochen werden. Anhand der Ergebnisse sollen Routen geplant, ausgearbeitet und umgesetzt werden. Die alltägliche Nutzung habe Vorrang vor der touristischen.